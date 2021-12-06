«تحيا مصر» يطلق المرحلة الثالثة من مبادرة «دكان الفرحة» بجامعة عين شمس

شارك الدكتور «أشرف صبحي»، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق «تحيا مصر»، يرافقهما الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وتامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لـ«صندوق تحيا مصر»، في افتتاح معرض «دكان الفرحة»، بالمدينة الطلابية بجامعة عين شمس، في إطار تنفيذ المرحلة الثالثة من المبادرة في الجامعات المصرية، بحضور الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، والدكتورهشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ولفيف من عمداء ووكلاء كليات الجامعة.

جامعة عين شمس تستقبل المعرض الأول لدعم 5000 طالب وطالبة

وقال تامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إن المرحلة الثالثة من المبادرة تستهدف توزيع مليون قطعة ملابس على المستحقين بالجامعات ودور الأيتام ومؤسسات «أطفال بلا مأوى».

ووفقا لبيان صحفي، أضاف أن المعرض المقام حاليا بجامعة عين شمس يتضمن 15 ألف قطعة ملابس وأحذية وأكسسورات تم توفيرها لنحو 5 آلاف طالب وطالبة، ممن تم بحث حالتهم الاجتماعية بالجامعة.

وأشار إلى أن المعرض يتم تنظيمه في إطار الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا حيث يتم السماح للطلاب بزيارة المعرض واختيار 3 قطع لكل طالب بحرية تامة دون تزاحم.

وأكد «عبد الفتاح»، أن المعرض سيستمر في استقبال الطلاب لمدة أربعة أيام، لافتا إلى أن المعرض يتم تنظيمه بالتعاون مع بنك الكساء المصري وعدد من الشركات المصرية المتخصصة في صناعة واستيراد الملابس.

«عبد الفتاح»: نستهدف توزيع مليون قطعة ملابس

ولفت المدير التنفيذي لصندوق «تحيا مصر»، إلى أن مبادرة دكان الفرحة تم تدشينها في شهر أبريل عام 2019 بهدف تنفيذ أنشطة وبرامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية بكافة القرى والنجوع.

وتنظم المبادرة معارض لتوفير الملابس الجديدة داخل الجامعات الحكومية ودور الأيتام وتم توزيع نحو 700 ألف قطعة ملابس على ما يقرب 300 ألف مستفيد، خلال المرحلة الأولى والثانية من المبادرة وكذلك عدد من الدراجات على الأطفال وأدوات النظافة الشخصية.

يذكر أن الصندوق نظم خلال الفترة الماضية معارض «دكان الفرحة»، في جامعات «المنيا وجنوب الوادي والإسكندرية وعين شمس، ودمياط، وسوهاج»، بالإضافة الي تنظيم معارض في المناطق الأكثر احتياجا لتوزيع الملابس على دور الأيتام وأبناء السجينات ودور رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في القاهرة والجيزة والشرقية والأقصر وسوهاج والواحات البحرية، وأسيوط وقنا.