تحديد موعد مباراة الأهلي والرجاء بالسوبر الأفريقي ومشاركة الصفقات الجديدة

كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن تلقى النادي خطابا رسميا يفيد بإقامة مباراة السوبر الأفريقي ضد الرجاء المغربي، يوم 22 ديسمبر الجاري في قطر، مع فتح باب القيد الاستثنائي في أفريقيا يوم 15 من الشهر ذاته.

وبذلك ستشارك الصفقات الجديدة مع الأهلي، وهم: الجنوب أفريقي بيرسي تاو، والموزمبيقي لويس ميكيسوني، وكريم فؤاد وحسام حسن، مع قيد العائدين من الإعارة وهما أحمد عبدالقادر حمدي، وعمار حمدي.

ويخوض الأهلي لقاء السوبر الأفريقي بصفته بطلا لدوري أبطال أفريقيا نسخة 2021، بينما الرجاء المغربي باعتباره بطلا للكونفدرالية بالعام ذاته.

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