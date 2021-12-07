حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 7-12-2021 مهنيا وعاطفيا

التمسك بالأهداف أهم ما يتمسك به مولود برج العقرب، كما أنه يضعها أمامه دائما، ويسعى لتحقيقها بشتى الطرق، كما أنه لديه شخصية غيورة وعنيدة بشكل كبير.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

الوضع الفلكي ضاغط.. يجب أن تترك مسافة كافية تفصلك عن مثيري المشاكل والشغب.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

القمر وزحل والمشتري في مربع برجك.. عليك اليوم أن تتجنب الشجار مع من حولك ويجب أن تقوم بخطوة نحو الإصلاح.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب المطرب العراقي ماجد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أكتوبر.