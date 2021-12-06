حظك اليوم برج العقرب الاثنين 6-12-2021 مهنيا وعاطفيا

لا يعرف مواليد برج العقرب الاستسلام فهم يتصفون بالقوة والثبات، لديهم قدرة كبيرة على تجمل أعباء وضغوط الحياة، ومواجهة المشاكل فضلا عن قدرتهم على اتخاذ القرارات.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

تناغم القمر مع نبتون يمنحك اليوم الحيوية والطاقة وتتحرك في الاتجاه الصحيح.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

فينوس والقمر في منزل العلاقات يمنحانك قدرة على التأثير في المحيطين بك وتقترب منهم بلطف.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب النجم الهندي شاروخان، ويوافق تاريخ ميلاده 2 نوفمبر.