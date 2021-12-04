التفاصيل الكاملة لواقعة العثور على 5 رؤوس حمير في ترعة بالبحيرة

سادت حالة من الغضب بين أهالي قرية أبو الخاوي التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة عقب العثور على رؤوس حمير بترعة القرية، حيث ذكر المواطنون في تصريحات لـ«الوطن»، أن السبب وراء ذلك هو قيام عدد من أهالي محافظة المنوفية بإلقاء رؤوس الحمير داخل ترعة بالبحيرة، حيث اعتادوا على ذلك منذ فترة.

العثور على رؤوس حمير بترعة بالبحيرة

وأشار أحمد أغا أحد سكان قرية أبو الخاوي، إلى أنهم عثروا أكثر من مرة على رؤوس حمير بترعة القرية، معللًا أن الأمر لا يتعلق بأهالي القرية، حيث إنهم عثروا عليها بمنطقة السبعة الخالية من السكان التي تقع على الطريق حيث ترتبط بمحافظة المنوفية من خلال ترعة بالبحيرة.

رؤوس حمير واشلاء ملقاه بترعة بالبحيرة

ومن جانبه أكد عادل رضوان مدير مجزر مركز كوم حمادة، أنه فور تلقيهم بلاغا من الوحدة المحلية بعثور الأهالي علي 5 رؤوس حمير داخل ترعة قرية أبو الخاوي، وجه بتشكيل لجنة من الطب البيطري للانتقال إلى مكان البلاغ للمعاينة، حيث تبين من خلال الفحص أنه تم العثور على رؤوس حمير فقط والأرجل والأشلاء ملقاة على ترعة بالبحيرة وليس بمحافظة المنوفية المجاورة لتلك القرية.

وأشار مدير مجزر كوم حمادة أنه تم عمل مسح لجميع محلات بيع اللحوم والمطاعم من خلال تشكيل لجنة تجوب المركز، بعد واقعة العثور على 5 رؤوس حمير داخل ترعة قرية أبو الخاوي.

إخطار بالعثور على رؤوس حمير بترعة بالبحيرة

ترجع أحداث الواقعة حين تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة كوم حمادة بعثور الأهالي على 5 رؤوس حمير ملقاة على ترعة بالبحيرة مقابلة لمحافظة المنوفية، وجرى تحرير محضر بالواقعة، حيث تم تشكيل لجنه مكونة من مدير الإدارة البيطرية، والدكتور عادل رضوان مدير مجزر كوم حمادة للانتقال إلى مكان الواقعة، وإعداد التقرير اللازم لعرضه على الجهات المختصة.