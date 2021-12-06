وصلة تعذيب حتى الموت لشخص في الشرقية.. والمتهمون: «لابسه جن وكنا بنخرجه»

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات مقتل أحد الأشخاص بمحافظة الشرقية؛ إثر وصلة تعذيب بحجة إخراج الجنه منه.

تلقى قسم شرطة القرين بمديرية أمن الشرقية، بلاغًا من أحد المستشفيات باستقبال «أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس» متوفي وبه كدمات متفرقة بالجسم.

وقرر «نجل عمة المجني عليه - ونجل ابن عمته»، بأن المتوفي كان يعاني من حالة نفسية سيئة؛ لذا اتفقا مع شخصين آخرين، مقيمين بدائرة مركز شرطة فاقوس؛ لمعالجته من أعمال السحر والشعوذة، فحضرا لمنزل المجني عليه وبرفقتهما «شخص آخر» وقيدوه وضربوه بعصا بادعاء إخراج السحر منه، إلا أنه توفي.

وصلة تعذيب للمجني عليه

تمكن قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، من ضبط اثنين من المتهمين، وبمواجهتهما قررا الحضور لمسكن المجني عليه لعلاجه من السحر حيث حضروا مُستقلين دراجة نارية «بدون لوحات معدنية» ملك أحد المتهمين وتعدوا على المجني عليه بعصا خشبية، بالاشتراك مع باقي المتهمين والمُبلغين؛ لإخراج الجن من جسد المجني عليه، إلا أنه توفي.

سقوط المتهمين

وبمواجهة المُبلغين أيدا أقوال المُتهمين المضبوطين، وأرشد أحدهما عن الدراجة النارية المستخدمة في الواقعة «مُحمل عليها حقيبة سوداء خاصة بالمتهم الهارب بداخلها سماعة طبية - سماعة موبايل - جهاز مساج يدوي - جهاز قياس الضغط.