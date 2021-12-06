تكاثر السحب وارتفاع موج البحر وصقيع وسقوط أمطار خفيفة في الإسكندرية

تكاثرت السحب في سماء الإسكندرية، اليوم الاثنين، كما ارتفع موج البحر عن منسوبه الطبيعي، مع هبوب هواء بارد وصقيع، وسقطت أمطار خفيفة على المحافظة، بالتزامن مع رفع درجة الاستعداد القصوي لاستقبال نوة قاسم ومواجهة الطقس غير المستقر.

الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد لاستقبال نوة قاسم

ورفعت محافظة الإسكندرية درجة الاستعداد القصوي لاستقبال نوة قاسم، والتي لم تشهد حتى الآن أمطار غزيرة، ولكن تقلبات في الطقس وصقيع وارتفاع موج البحر عن منسوبه الطبيعي بسبب شدة الرياح ونشاطها وسرعتها.

شركة الصرف الصحي تستعد لنوة قاسم

وتابع المهندس ممدوح رسلان، استعدادات الشركة لنوه قاسم، ومناقشة الحلول الفنية المقترحة للمناطق الساخنة وغير المخدومة بالصرف الصحي، كما تم المرور اليوم على أماكن تمركز السيارات بمناطق المحافظة المختلفة وعلى بعض المحطات للإطمئنان علي سير العمل ومناسيب البياراتواستعدادات الشركة لاستقبال نوة قاسم والتى يصاحبها احتمالية سقوط الأمطار وفقا للبيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية.

أماكن تشهد تجمعات الأمطار في الإسكندرية

وتفقد رئيس الشركة القابضة عدد من المواقع الساخنة فى منطقة كيلوباترا، وشارع مصطفى كامل بالرأس السوداء، وسموحة منطقة النقل والهندسة، كوبرى فورد، منطقة الفنون الجميلة شارع ابو قير، ومناطق قطاع شرق بمحافظة الإسكندرية، والتي يطلق عليها البؤر الساخنة في المحافظة وتشهد تراكم للمياه في كل نوة.

كما تفقد مواقع تمركزات المعدات والبدلات التى تم الدفع بها من شركة مياه الشرب بالقاهرة، للاستعانة بها للتعامل مع موجة التقلبات الجوية، مطالباً بمتابعة أعمال التطهير بصفة مستمرة اوقات توقف النوات، وحل أى تعثرات، والتعاون الكامل والتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية، لخدمة المواطن السكندري.