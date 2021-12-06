بطل من ذوي الهمم: نفسي الرئيس يبقى معانا كل سنة

قال محمد ماضي، بطل الجمهورية في السباحة والخماسي والمشارك في احتفالية قادرون باختلاف، إنه كان سعيد بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا أن الرئيس ضحك معه وهذا ما حببه في الرئيس، لافتا إلى أنه بطل في السباحة منذ عمر 4 سنوات ويلعب الخماسي منذ سنة، متابعا: «أنا ركبت طيارة انهارده، وشوفت الأهرامات والنيل وبرج القاهرة، وأنا نفسي يبقى الرئيس معانا كل سنة، ونفسي أبقى بطل العالم».

الرئيس نفذ عدة أمور إيجابية لذوي الهمم

وأوضحت منى سيد، والدة محمد ماضي، خلال استضافتها في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، نفذ عدة أمور إيجابية، من الصندوق الذي أنشاه لمساعدته بالتعاون مع التضامن الاجتماعي، مبينة أن أصبح هناك اهتمام منذ عام 2018 بالأطفال ذوي الهمم، في وقت قليل جدا.

اهتمام الرئيس بذوي الهمم

وأشار الدكتور أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لمؤسسات العمل الأهلي، إلى أن احتفالية ذوي الهمم أمس، كانت يوم تاريخي، بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة، موضحا أن وزارة التضامن الاجتماعي مسئولة عن الطفل ذوي الهمم منذ ميلاده، وتؤسس برنامجا مناسبا لهم، لمساعدتهم من خلال مؤسسات العمل الأهلي.

جهود وزارة التضامن الاجتماعي

وأضاف مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لمؤسسات العمل الأهلي، أن الوزارة حققت مساعدات لذوي الإعاقة في مجالات مختلفة، مثل التعليم وتوفير أطراف صناعية بالتنسيق مع جمعيات المجتمع الأهلي، وسيجري الاحتفال بيوم التطوع العالمي الفترة المقبلة، مبينا أن الجمعيات الأهلية، ستعمل على توفيق أوراقها وتقدم 26 ألف جمعية للتوفيق منها 22 ألف جمعية مستوفاة الشروط والأوراق.