وزير الاتصالات وأشرف عطية يفتتحان مكتب بريد أسوان التاريخي

افتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللواء أشرف عطية محافظ أسوان مكتب بريد أسوان الفرعي «البوستة القديمة» والذي تم إنشاؤه منذ 106 أعوام وذلك بعد الانتهاء من أعمال تطوير وتجميل المبنى التراثي الذى يقع وسط المدينة.

محتويات مكتب بريد أسوان

والجدير بالذكر بأن مكتب بريد أسوان الفرعي يرجع تاريخ إنشائه إلى 9 سبتمبر من عام 1915 حيث يقع على مساحة 200 م2 ويضم 13 شبابك لتقديم جميع الخدمات المالية والحكومية والبريدية، بجانب 2 شبابك لخدمات مصر الرقمية المفعلة، بالإضافة إلى 15 جهاز حاسب آلى ليساهم هذا المكتب في خدمة نحو 50 ألف مواطن تقريباً.

عطية: نقلة نوعية في تطوير مكاتب البريد

ومن جانبه، أشاد اللواء أشرف عطية بالدور البناء والتنموي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالدعم اللامحدود بتحقيق هذه النقلة النوعية في تطوير أداء مكاتب البريد بإجمالي 158 مكتب بريد على مستوى المحافظة، بجانب مجال التحول الرقمي والتكنولوجي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ المشروع القومي «مصر الرقمية - رؤية مصر 2030».

وأكد أن التكنولوجيا الرقمية التي تم تطبيقها بالمحافظة ساهمت في تقديم خدمات متنوعة، مع الفصل الكامل بين المواطن طالب الخدمة والموظف مقدم الخدمة لتحقيق الشفافية الكاملة والقضاء على الفساد الإداري والمالي.

يأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها أجهزة الدولة لإحداث نهضة تنموية وخدمية ملموسة تحقق رضاء المواطن بمختلف الخدمات المقدمة بكافة قطاعات العمل العام.