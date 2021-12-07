تعرف على تفاصيل حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لطقس اليوم، كما كشفت عن أماكن سقوط الأمطار حيث أعلنت الهيئة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن البلاد ستشهد طقسا باردا ليلا على كل الأنحاء؛ حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 20 درجة والصغرى 13 درجة كما يزداد الإحساس ببرودة الطقس بسبب نشاط الرياح الجافة الباردة خاصة ليلا.

وأكد خبراء الهيئة أن محافظات شمال الصعيد تشهد أجواء شديدة البرودة ليلا على وجه الخصوص، حيث من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين 9 إلى 10 درجات.

أماكن سقوط الأمطار

وحذرت الهيئة من انخفاض الرؤية الأفقية بشكل كبير على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة بسبب نشاط رياح جنوبية يصل إلى حد العاصفة على مناطق من غرب البلاد وشمال الصعيد.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أماكن سقوط الأمطار حيث من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد مساءً «المناطق الغربية».

حالة من عدم الاستقرار وسقوط أمطار

جدير بالذكر، أن الأرصاد أعلنت مرور البلاد بحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بداية من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، يصاحبها نشاط للرياح الجنوبية الغربية على عدد من المحافظات وهي: «القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، ومدن القناة، سيناء، شمال الصعيد».

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة

كما حذر خبراء هيئة الأرصاد من الظواهر الجوية التي تشهدها البلاد مثل نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة، حيث تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة وتصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، كما تتسبب اضطراب حركة الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط حيث متوقع أن يصل ارتفاع الموج من 3.5 إلى 5 أمتار.