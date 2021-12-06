أماكن سقوط الأمطار غدا الثلاثاء.. متوسطة الشدة على بعض المناطق

يبحث المواطنون بشكل مستمر عن أماكن سقوط الأمطار، لارتداء الملابس المناسبة أو أخذ الاحتياطات في حالة السفر أو التنزه، وفي إطار اهتمام المواطنين تستعرض «الوطن» أماكن سقوط الأمطار غدا وفق بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التي أعلنت حالة من عدم الاستقرار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد متمثلة في انخفاض درجات الحرارة ورياح وأمطار متفاوتة الشدة على بعض المناطق، غدا وبعد غد.

أماكن سقوط الأمطار غدا

وكشف خبراء الهيئة الفرصة مهيأة غدًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة بنسبة 30% تقريبًا، فضلًا عن اضطراب الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط إذ يتراوح ارتفاع الموج بين 3 أمتار ونصف المتر إلى 4 أمتار.

وأوضحت إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية خلال حديثها لـ«الوطن» أن تكون الأمطار متوسطة الشدة يوم الأربعاء على كافة السواحل الشمالية مطروح والإسكندرية ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح، ومناطق الوجه البحري مثل كفر الشيخ والبحيرة.

وتوقع خبراء الأرصاد إنَّ غدا الثلاثاء يشهد نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد قد تصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق.

ونصحت إيمان شاكر المواطنين في حديثها لـ«الوطن» ارتداء الملابس الشتوية، والقيادة بهدوء، وعدم ركن السيارات تحت أي مباني متهالكة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 20 13

الإسكندرية 21 13

وادي النطرون 21 13

طنطا 20 13

شبين الكوم 21 14

دمنهور 20 13

بلطيم 22 14

مطروح 20 12

السلوم 21 10

سيوة 20 08

بورسعيد 22 15

دمياط 22 14

الزقازيق 21 14

المنصورة 21 14

الإسماعيلية 21 12

السويس 22 14

العريش 23 12

رفح 22 13

رأس سدر 23 13

نخل 22 04

نويبع 23 15

طابا 20 13

كاترين 18 05

الطور 24 15

شرم الشيخ 27 18

الغردقة 27 16

مرسى علم 26 15

الفيوم 21 11

بني سويف 22 12

المنيا 23 09

أسيوط 23 10

سوهاج 24 11

قنا 24 10

الأقصر 27 10

أسوان 28 11

إدفو 28 12

أبو سمبل 28 12

الوادي الجديد 26 10

شلاتين 28 13

أبو رماد 29 12

حلايب 27 12

رأس حدربة 27 13