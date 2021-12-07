عالمة لقاحات بأوكسفورد تحذر: «موجة كورونا المقبلة أكثر خطورة»

قالت البروفيسير سارة جيلبرت، عالمة اللقاحات بجامعة أوكسفورد، ومبتكرة لقاح أسترازينكا البريطاني، إن المتحور الجديد لن يكون المرة الأخيرة لتهديد كورونا لحياتنا، بل إن الموجة المقبلة ستكون أسوأ من ذلك، ليكون الفيروس أكثر عدوى وانتشارًا.

وأضافت جيلبرت في محاضرة لها بثت يوم الإثنين الموافق 6 ديسمبر، على «بي بي سي» حسبما قالت صحيفة الجارديان، بأنه على الرغم من طبيعة فتك الوباء المستمرة لمدة عامين من أواخر 2019 حتى الآن، إلا أن الموجة المقبلة ستكون أكثر شدة من ذلك.

انتشار «أوميكرون» في أكثر من 40 دولة

ونقلًا عن «العربية»، إنه مع تزايد أعداد المصابين بالمتحور الجديد بـ«أوميكرون»، الذي تم اكتشافه في أكثر من 40 دولة حتى الآن، نبهت «جيلبرت»، على سرعة الاستثمار في عمليات البحث العلمية، والطبية، والأفراد في مجال البحث لمكافحة الأوبئة.

وأوضحت أن أوميكرون به طفرات تزيد من قابلية انتشار الوباء، وأن اللقاحات والأجسام المضادة السابقة لم تحد بالشكل الكافي من انتشار الفيروس، أو منع الإصابة به، مشيرةً إلى توخي الحذر واتخاذ الخطوات الجادة لإبطاء انتشار المتحور الجديد.

ويُذكر أن أوميكرون ظهر منذ نحو أسبوعين في عدد من البلاد الأفريقية، قبل انتشاره في 40 دولة أخرى على مستوى العالم، لذا دعت منظمة الصحة العالمية، لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، والتنديد بأهمية التطعيم، وارتداء الكمامات، وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة.

أعراض المتحور الجديد أوميكرون

ووفقًا للجمعية الطبية بجنوب إفريقيا ذكرت بعضا من أعراض المتحور الجديد، بأن هناك مرضى مصابون بأوميكرون، يعانون من أعراض الإنفلوانزا والجفاف وإرتفاع في درجة الحرارة والتعرق الليلي وآلام شديدة في الجسد، ولا يوجد به أي فقدان لحساتي الشم والتذوق، وفي هذا السياق أكدت منظمة الصحة العالمية، بأن معظم الحالات المصابة بالمتحور الجديد معظمها من الطلاب الجامعيين.