وفد «إسكان النواب» يزور مشروعات العلمين ومطروح.. جولات ميدانية ولقاءات

يجري وفد برلماني من لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، لمحافظة مرسى مطروح، زيارة ميدانية لمتابعة سير العمل في المشروعات القومية والإنجازات على الأرض، خاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ومحطات المعالجة، ومشروعات والإسكان الاجتماعي.

المشروعات الجديدة

وقال النائب عماد سعد حمودة، رئيس الوفد البرلماني ورئيس لجنة الإسكان، إنَّ الزيارات الميدانية تشمل تفقد محطة معالجة صرف صحي مطروح، والاجتماع بشركة المياه والصرف الصحي بمطروح، وذلك للوقوف على حجم الإنجازات في فيما جرى بمشروعات كبرى حققت نهضة تنموية في كل المجالات والقطاعات خلال السنوات الماضية منها مشروعات الكهرباء والطرق ومشروعات المياه والصرف الصحي بمرسى مطروح، مؤكّدًا أنَّ اللجنة تولي المشروعات القومية اهتمام خاص.

وتابع «حمودة»: «الفترة الأخيرة شهدت اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية بالمشروعات التنموية ومشروعات الإصلاح والتنمية، حيث لا يتوقف الرئيس عبدالفتاح السيسي عن الاهتمام بمشروعات التنمية المستدامة التي انعكست نتائجها على الأرض».

وأكّد أنَّ مبادرة حياة كريمة تحولت لمشروع قومي كبير لتحسين واقع وحياة مواطني الدولة المصرية خلال عبورهم نحو الجمهورية الجديدة، بمجموعة من المشروعات والمبادرات الرائدة في أوقاتا قياسية.

وأشار رئيس اللجنة، إلى أنَّ الجولات الميدانية ستشهد تفقد التجمعات القروية وبحث مطالب الأهالي في المساكن البديلة اللائقة وتوفيرها، سيرًا على نهج القيادة السياسية الذي أحدث نهضة تنموية وعمرانية كبرى في مشروعات تنطلق نحو جمهورية جديدة تتوافر بها كل مقومات الحياة الكريمة.

ولفت إلى أن الوفد سيتوجه إلى مدينة العلمين الجديدة، لتفقد قرية الجميمة وبعض التجمعات السكنية بالضبعة وسيدي عبدالرحمن بحضور ممثلي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعقد اجتماع موسع في مقر جهاز مدينة العلمين الجديدة بحضور ممثلي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عقب تفقد المشروعات العمرانية والتنموية بالمدينة.

مدينة العلامين الجديدة

واستكمل: «مصر أبهرت العالم أجمع بمعدلات التنمية والعمران في المشروع القومي العملاق الخاص بمدينة العلمين الجديدة، التى تعد من مدن الجيل الرابع وتضم منطقة شاطئية طولها 14 كيلومترًا، وتقدر مساحتها بنحو 48 ألف فدان، باستثمارات تزيد على 40 مليار جنيه وتضم مناطق ترفيهية وسياحية وتعليمية وتراثية وسكنية ومنطقة للأبراج السكنية».

يُشارك في الزيارة، النائب، أمين مسعود، عرفة صالح، أحمد أبوزيد، فخري طايل، محمد ثابت، محمد جنيدي، محمد حسان، طه محمد بهجت، أحمد رمزي، محمود الشامى، يحيى عيسوي، أحمد عبد الهادي، والنائبتين رقية عبدالعزيز، وميرفت عازر.