الجيزة تشن حملات للقضاء على «عربات الكارو» بالمراكز والمدن

تمكنت محافظة الجيزة من ضبط 10 عربات كارو أثناء قيامهم بإلقاء كميات من المواد الصلبة ومخلفات الرتش والقمامة بعدد من الشوارع الرئيسية بأحياء العمرانية وشمال الجيزة والهرم وبولاق الدكرور.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن المحافظة تكثف من حملاتها اليومية على مستوى الأحياء والمراكز والمدن للحد من مخالفات إلقاء عربات الكارو المخلفات بالشوارع والطرق الرئيسية لما تسببه من مظهر غير حضاري، مشيراً إلى أنه يتم تنظيم الأكمنة الثابتة والمتحركة لضبط المركبات التي تلقي مخلفات الرتش بنهر الطريق.

وقد تمكنت المحافظة من خلال حي العمرانية من ضبط عدد 2 عربة كارو أثناء إلقاء المخلفات بالطريق العام أسفل محور الفريق كمال عامر وتمت مصادرتهم.

ضبط 4 عربات شمال الجيزة

كما تمكن حي شمال الجيزة من ضبط 4 عربات كارو تلقى مخلفات بمحور أحمد عرابي وبمنطقة عزبة المطار والبراجيل وعلى الفور تمت مصادرة العربة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

كما تمكن حي الهرم من ضبط عربه كارو تقوم بإلقاء المخلفات والقمامة بالطريق العام بشارع الأربعين، بالإضافة إلى ضبط عربة كارو تقوم بأعمال فرز للقمامة بطريق مصر الفيوم، وتمت مصادرة العربات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إجراءات قانونية

وقام حي بولاق الدكرور بالتحفظ على عدد 2 عربة كاروه تحمل مخلفات وتلقيها بالشارع العمومي، وقد تم تحرير محضر بالواقعة وتسليم المخالفين لقسم شرطة حى بولاق الدكرور لاستكمال الإجراءات القانونية.