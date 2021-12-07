تامر سعد أحد أبطال «النضارة البيضا» يتحدث عن تجربته (فيديو)

قال الفنان تامر سعد، أحد أبطال حكاية «النضارة البيضا» من مسلسل «نصيبي وقسمتك»، إنه بدأ حياته المهنية بدراسة التمثيل، مؤكّدًا أنَّ الدراسة لا تخلق الموهبة لكنها تدعمه.

تخرج من ورشة نقابة المهن التمثيلية تحت إشراف أعضاء النقابة

وأضاف «سعد»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وبسنت الحسيني، أنَّه تخرج من ورشة نقابة المهن التمثيلية تحت إشراف أعضاء النقابة، محذرًا من أن معظم الورش التمثيلية التي يتمّ الإعلان عنها عبر منصات التواصل الاجتماعي لا تكون حقيقية.

وأعرب عن سعادته تعاونه مع الكاتب عمرو محمود ياسين في حكاية «النضارة البيضا»، قائلا: «أخويا وحبيبي، ممثل وكاتب هايل، بخلاف إنه ابن العملاق محمود ياسين، ودماغه كلها فن، وأبدع في الحكاية».

وأشار الفنان تامر سعد إلى أن الحكاية تبعث بأكثر من رسالة ـهمها عدم الثقة في الناس بسهولة: «ومهما الناس كدبت عليك هتبقى الأم أكتر حد بيحبك، ومن رحمة ربنا علينا إننا منقدرش نحكم على مشاعر الأشخاص اللي قدامنا إلا بإحساسنا، ولو عندنا حاجة زي النضارة البيضا هنخسر ناس كتير في حياتنا».

كما وجه تامر سعد الشكر للمخرج عصام نصار، مؤكّدًا أنَّه يتميز بمستوى رائع ويحب الفن: «إنسان شاطر وهايل وجدع وابن بلد وبيحب الشغلانة».

تامر سعد: تلقيت كمًا كبيرًا من التهاني على مشاركته في المسلسل

ولفت «سعد»، إلى أنَّه تلقى كمًا كبيرًا من التهاني على مشاركته في المسلسل: «زملائي وأساتذتي من الفنانين الكبار الذين تعاونت معهم من قبل قدموا لي التهاني على فيسبوك وفي رسائل هاتفية وهو ما أسعدني كثيرًا، وأرى أن المسلسل له صدى كبير».