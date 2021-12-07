إخلاء مساحة 63 فدانا بمنطقة شمال الحرفيين بمنشأة ناصر ونقل سكانها

تواصل أجهزة محافظة القاهرة، بالتعاون مع عدد من الجهات، العمل على إخلاء وتطهير مساحة 63 فدانا بمنطقة شمال الحرفيين بمنشأة ناصر، وإزالة مخلفات الهدم، وإخلاء وحدات ونقل سكانها إلى وحدات بديلة، تمهيدا لإقامة أكبر مجمع حرفي وورش، بالإضافة إلى 27 عمارة سكنية لإقامة أكبر عدد من الوحدات السكنية لاستيعاب سكان العشوائيات، كما أن الورش والمحلات التى تنشأ ستكون بديلة لأى ورش تم إخلاءها من مواقع القاهرة التاريخية خلال أعمال التطوير، ولا تتناسب مع جهود التطوير الراهنة، حيث سيتم نقل تلك الأنشطة وتسليم أصحابها ورش ومحلات على مساحات متميزة، فى إطار خطة الدولة للقضاء على العشوائيات وتطوير القاهرة التاريخية.

إخلاء شمال الحرفيين

وقال مصدر بمحافظة القاهرة، إن هناك متابعات مستمرة من قيادات محافظة القاهرة، وجولات من اللواء إبراهيم عبدالهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، واللواء محمد عبدالجليل، رئيس حى منشأة ناصر، لمتابعة الأعمال تمهيدا لإخلاء الموقع وتسليمه إلى الجهات المختصة بأعمال التطوير، حيث سيكون الموقع الجديد مجهز بكل الخدمات سواء فى إقامة الوحدات السكنية أو منطقة الورش والمجمع الحرفى لاستيعاب الأنشطة المختلفة.

وأضاف المصدر لـ «الوطن»، أنه يتم تهذيب الهضبة، وفحص التربة ورفع مخلفات الهدم، مع تسليم المستحقين وحدات بديلة أو تعويضات، وبمجرد الانتهاء من إقامة المجمع الحرفى، سيتم نقل الحرف غير المتوافقة عمرانيا مع القاهرة التاريخية إلى منطقة شمال الحرفيين.

إخلاء عزبة أبو قرن

ومن ناحية أخرى، تواصل أجهزة محافظة القاهرة، أعمال اخلاء منطقة عزبة أبو قرن بمصر القديمة، ونقل السكان إلى وحدات مجهزة فى مشروع «معا»، حيث تم الانتهاء من إخلاء وإزالة أكثر من 90% من الموقع، ولم يتبقى إلا نسبة محدودة يتم التعامل معها خلال الشهر الجارى، بالتعاون مع السكان، حيث تضم عزبة أبو قرن، نحو 4765 أسرة وأكثر من 1400 عقار، وتم الإزالة لمعظم العقارات، ونقل أغلب الأسر خلال الفترة الماضية.