«التعليم» تعلن شروط الترشح للعمل بمراكز توزيع أسئلة امتحانات الدبلومات

أعلنت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب الترشح للعمل بمركز توزيع الأسئلة لامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2021-2022، مشددة على جميع المتقدمين بضرورة الالتزام بكافة الشروط التي تم إعلانها في إطار الاستعداد للامتحانات بالتنسيق مع الإدارات التعليمية.

شروط العمل في مركز توزيع الأسئلة لامتحانات الدبلومات الفنية

وترصد «الوطن» في السطور التالية شروط العمل في مركز توزيع الأسئلة لامتحانات الدبلومات الفنية، بحسب مستند رسمي حصلت عليه.

- ألا يكون العضو المتقدم لديه أقارب حتى الدرجة الرابعة في امتحانات الدبلومات «صناعي - تجاري - زراعي - فندقي».

- ألا يكون العضو من العاملين في وظائف التعليم.

- ألا يكون العضو مرشحا لمراكز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة أو منتدبا لأعمال سير الامتحانات أو لجان النظام والمراقبة أو لجان إدارة خلال المدة المكلف بها العضو بالعمل في المركز.

- ألا يكون العضو محالاً للمحكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة.

- ألا يكون العضو محروماً من أعمال الامتحانات طبقاً للقرار 113 لسنة 92.

- ألا يكون من العاملين بمدرسة متقدم طلابها للامتحانات.

- ألا يكون لديه مانع يحول دون الاشتراك في أعمال الامتحانات طبقاً للنشرة العامة رقم 1 بتاريخ 21 يناير 2019.

- ترسل استمارات المانع إلى مندوبي الإدارات التعليمية «تعليم فني» التابع لها العضو، على أن يكون العضو قابلاً للعمل في أي إدارة تعليمية يراها رئيس المركز.

الاستعداد للامتحانات واستمرار الدراسة بصورة طبيعية

وشددت المديريات أنه على من يرغب وتتوافر فيه الشروط سابقة الذكر، التقدم بطلب مستوفي البيانات الوظيفية ومعتمد من جهة عمله من الإدارة التعليمية وتسليم الطلبات من المندوبين بالإدارات التعليمية، لافتة إلى أنه يجري حالياً الاستعداد للامتحانات، مشيرة إلى أن الدراسة تسير بصورة منتظمة دون أي معقوات في المدارس مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.