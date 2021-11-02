البترول: توصيل الغاز الطبيعي لمليون و20 ألف منزل سنويا

نظمت اليوم نقابة المهندسين، مؤتمرا بعنوان «قطاع البترول المصري بين التحديات والإنجازات»، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول. وبدأ المؤتمر بكلمة المهندس صبري الشرقاوي، رئيس شعبة التعدين والبترول بالنقابة العامة للمهندسين، موضحا أنه عندما تم التفكير في هذه الندوة، كان الغرض منها «إلقاء الضوء على النتائج المتميزة التي حققها قطاع البترول المصري والطفرة الكبيرة التي حدثت في إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي في السبع سنوات الماضية» بحسب تعبيره.

الغاز الطبيعي

وتابع الشرقاوي في كلمته: «منذ أن حدثت الأزمة والتحديات التي واجهت قطاع البترول المصري خلال الفترة من 2011 إلى 2013، وما صاحبها من نقص شديد في إمدادات الغاز، الذي كان يؤدي إلى انقطاع مستمر في الكهرباء لساعات عديدة في اليوم الواحد، ومستحقات الشركاء التي وصلت إلى 6.3 مليار دولار، وقضايا التحكيم، وعدم وضخ استثمارات جديدة في البحث والاستكشاف نتيجة لعدم الاستقرار السياسي والأمني في البلاد، الذي أدى إلى إحجام المستثمرين من ضخ استثماراتهم، وكانت سنتين عجاف بذل فيهما قطاع البترول المصري مجهودات لا يستطيع أحد تصورها حتى يستطيع تقليل الاثار الناتجة عن كل ما سبق بقدر الإمكان».

وأكد رئيس شعبة التعدين والبترول، في كلمته بالمؤتمر، أنه بعد أن كانت مصر تستورد الغاز الطبيعي، تم الاكتفاء الذاتي منه، بل وتم تصدير الفائض عن الاستهلاك المحلي، وبعد أن كانت مصر يحجم عنها المستثمرون، أصبحت بلد جاذبة للاستثمار والدليل على ذلك كم الاتفاقيات التي تم توقيعها للبحث والاستكشاف عن البترول في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر وصحراء مصر.

توصيل الغاز الطبيعي للمنازل

وواصل الشرقاوي قائلا: «كما نجد أن توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية قد زاد من معدل 200 إلى 300 ألف وحدة سكنية في العام، ليصل إلى أكثر من مليون و200 ألف وحدة سكنية في العام الواحد.

وقال أيضا: «كما نشاهد زيادة عدد السيارات التي يتم تحويلها إلى الغاز وزيادة عدد محطات التموين بالغاز أضعافا مضاعفة، ونشاهد الإنجازات الكبيرة في قطاع تكرير البترول، الذي يعتبر من الإنجازات الكبيرة التي تحسب لوزارة البترول حيث قامت بتطوير المعامل القديمة، وإضافة معامل جديدة ستودي إلى الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية».

الشرقاوي: نرجو من وزير البترول إلقاء الضوء على ما قام به القطاع من إنجازات

وتابع: «كما لا ننسى ما قامت به وزارة البترول في مجال البتروكيماويات والزيادة في إنتاج هذا القطاع الهام، أضف إلى ما سبق الاهتمام الكبير الذي أولاه وزير البترول لقطاع الثروة المعدنية، مما أدى إلى توقيع العديد من الاتفاقيات للبحث عن الذهب وزيادة إنتاج الفوسفات وزيادة صادراته، بل وتحويله إلى منتجات تؤدي إلى مضاعفة العائد منه بدلا من تصديره كمادة خام».

وقال المهندس صبري الشرقاوي: «من كل ما تقدم نرجو من وزير البترول والثروة المعدنية إلقاء الضوء على ما قام به قطاع البترول المصري من جهود وإنجازات وتحديات حتى يعلم أبناء الوطن ما يقوم به أبناء هذا القطاع من اجل هذا البلد الأمين».

شعبة هندسة التعدين بنقابة المهندسين

وأكد الشرقاوي، أنه من واجب الإعلام المصري، وواجبنا نحن أن نقوم بتوصيل ما سوف يقوله وزير البترول والثروة المعدنية من معلومات إلى أكبر عدد ممكن من شعب مصر عن طريق النقابات الفرعية في كل محافظات مصر حتى يطمئن أهلنا وأبنائنا على مستقبل مصرنا الغالية.

وقال الشرقاوي: «نيابة عن شعبة هندسة التعدين والبترول والفلزات بنقابة المهندسين المصرية نشكر وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا على حضوره ورعايته لهذه الندوة كما نشكر نقيب المهندسين المهندس هاني ضاحي، على رعايته لهذه الندوة ونشكر الحضور من قيادات قطاع البترول المصري وقيادات نقابة المهندسين والحضور».