مصرع عامل وإصابة اثنين آخرين في انفجار بمحطة الخرسانة الجاهزة بأكتوبر

لقى عامل مصرعه، وأصيب عاملين اثنين آخرين، قبل قليل، في انفجار حدث داخل محطة الخرسانة الجاهزة في منطقة «إبني بيتك» بأكتوبر.

وتبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بحدوث انفجار داخل محطة للخرسانة الجاهزة بالمنطقة المجاورة لمنطقة «إبني بيتك» بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ على الفور، وبالفحص تبين انفجار دانة من مخلفات حروب، عُثر عليها بحمولة رمال محملة من منطقة دهشور، حال قيام عامل بقطعها باستخدام «صاروخ كهربائي»، نتج عن ذلك وفاة العامل المشار إليه، وإصابة عاملين آخرين بشظايا.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.