عاجل.. تعطيل الدراسة غدا بالبحيرة وتأجيل إمتحان الصف الرابع ليوم الأحد

قرر اللواءهشام آمنة - محافظ البحيرة تعطيل الدراسة غداً الأربعاء 8 ديسمبر 2021 بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية ( طلاب ومعلمون ) بنطاق المحافظة وتأجيل إمتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الصف الرابع الإبتدائي بجميع مدارس المحافظة على أن يتم أداء الإمتحان يوم الأحد القادم الموافق ١٢ ديسمبر ٢٠٢١، وتستكمل باقى الإمتحانات صباح الخميس وفق الجدول المعلن . على أن يستثنى من ذلك القرار القيادات وأطقم العمل وفقاً للإحتياجات التى يحددها مديري المدارس والإدارات .

حيث من المتوقع أن تشهد البلاد حالة من عدم الإستقرار خلال الساعات المقبلة وتتوقع هيئة الأرصاد إنخفاض درجة الحرارة مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة مما تؤدى إلى إنخفاض الرؤية .

كان قد وجه الدكتور عبدالحميد السيد نائب رئيس جامعة دمنهور للدراسات العليا بأن تكون الدراسة غدا الأربعاء 8/12/2021 اون لاين بشتي كليات الجامعة، ويأتي ذلك وفق الجداول الدراسية المعتمدة.