الأطفال الأكثر إصابة في أوروبا.. وطبيبة: لقاح كورونا قد يكون إجباريا

أكدت منظمة الصحة العالمية في تقرير لها، أن الأطفال في الفئة العمرية بين الـ5 والـ14 عاما يمثلون الشريحة الأكثر إصابة بفيروس كورونا في المنطقة.

وكشف مكتب المنظمة في أوروبا على لسان «هانز كلوجه» المدير الإقليمي لها، أن اللقاح الإجباري يجب أن يكون الملاذ الأخير سواء للأطفال أو الكبار على نطاق واسع، مشيرا إلى أن عدوى فيروس كورونا ما زالت أقل بكثير من الذروة السابقة حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

وذكرت منظمة الصحة العالمية في بيان لها أن حالات الإصابة والوفيات بكوفيد 19 تضاعفت خلال الشهرين الماضيين في المنطقة التي تضم 53 دولة وتمتد إلى وسط آسيا، محذرة من المخاطر المستمرة من متحوري كورونا «دلتا» و«أوميكرون»، حيث أصاب الأخير حتى الآن 432 حالة مؤكدة في 21 دولة في المنطقة.

متحور دلتا هو السائد في أوروبا وآسيا الوسطى

وأضات المنظمة أنه لا يزال متحور دلتا هو السائد في جميع بلدان قارة أوروبا وآسيا الوسطى في ظل وجود لقاحات الفيروس التي لا تزال فعالة في الحد من الأعراض الشديدة والوفيات الناجمة عنه مؤكدة أنه لم يتضح بعد كيف وما إذا كان أحدث متحور للفيروس المثير للقلق أوميكرون سيكون أكثر قابلية للانتقال أو أكثر أو أقل خطورة.

من جانبها، حذرت الدكتورة شيماء هواري إستشاري الطب الوقائي من العواقب السلبية لفيروس كورونا على الأطفال في هذه الفئة العمرية وتوعيتها باتخاذ التدابير المستخدمة لمنعه والسيطرة على انتشاره وهو ما يستدعي من الأمهات والأباء الاهتمام بتلقي أطفالهم اللقاح في الفئة المستهدفة و الانتباه لأي أعراض غريبة تظهر على أطفالهم من الفئات الأخرى.

وأضافت خلال حديثها لـ«الوطن»، أن اللقاح في هذه الحالة ربما يكون إجباريا، خاصة أنهم عرضة للعدوى في فصل الشتاء بارتفاع درجة حرارة الأطفال إلى 39 درجة وهي من أبرز الأعراض التي تشير إلى إصابتهم بفيروس كورونا، بجانب أن هناك أعراضا أخرى للفيروس قد تظهر عليهم مثل الإسهال والقيء والضعف والخمول العام بالجسم وفي هذه الحالة يجب استشارة الطبيب واتخاذ الإجراءات اللازمة ومنعهم من الاختلاط.