جامعة سوهاح: إتاحة المقررات الدراسية وامتحانات الكليات على منصة «زاد»

أطلقت جامعة سوهاج منصة «زاد» الرقمية بداية العام الدراسي الجاري، بعد أن عقد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، اجتماعا موسعا، مع عمداء ووكلاء الكليات ومسئولي وحدة «IT» بجميع الكليات، لوضع التصور النهائي لرفع المقررات الدراسية بصورة إلكترونية، على المنصة التعليمية، وإتاحتها لجميع الطلاب بعد سداد الرسوم الدراسية المقررة، حيث يتم منح كل طالب اسم مستخدم ورمز للدخول.

طلاب جامعة سوهاج أدوا امتحانات ميد تيرم عبر منصة «زاد»

وقال أحمد عبد الحافظ، المستشار الاعلامي لجامعة سوهاج، إن منصة زاد الرقمية تم تفعيلها مع بداية العام الدراسي الجاري، بعد التعاقد مع الشركة المنفذة للمنصة وموافقة وزير التعليم العالي على إطلاق المنصة الخاصة برفع المقررات الدراسية تأدية الامتحانات عليها، لافتا إلى أن طلاب الكليات بالجامعة أدوا امتحانات الميد تيرم عبر منصة زاد الرقمية في منازلهم.

وأضاف «عبد الحافظ»، أن منصة «زاد» الرقمية بجامعة سوهاج، في طور التقييم حيث يتم تقييم مدي فاعليتها مع الطلاب، موضحا أن جميع الكليات رفعت المقررات الدراسية الخاصة بها على المنصة، ويتم فتحها للطلاب المسددين للرسوم الدراسية.

وذكر أنه بعد سداد الرسوم المقررة يتم منح الطلاب اسم مستخدم ورقم سري للدخول على المنصة، لتنزيل المقررات الدراسية وتأدية الامتحانات.

وأوضح المستشار الاعلامي للجامعة أن رئيس جامعة سوهاج، عقد اجتماعا موسعا بحضور كل من الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون التعليم والطلاب، المحاسب أشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة، والدكتور محمد حشمت المدير التنفيذي لمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية، والدكتور أحمد مسعود مدير تطبيقات نظم المعلومات الإدارية «mis»، والمهندس هيثم أبوضيف المدير التنفيذي لشركة zad، لإطلاق المنصة الاكترونية وذلك قبل بداي العام الدراسي الجديد.

تحويل الكتاب الجامعي إلى إلكتروني عبر منصة «زاد»

وأكد «عبد الحافظ»، أن تفعيل منصة زاد بجامعة سوهاج جاء تفعيلا لقرار المجلس الأعلى بالجامعات بشأن تحويل الكتاب الجامعى إلى كتاب إلكترونى اعتبارا من العام الجامعى الحالي، فى إطار توجه الجامعات لتحقيق التحول الرقمي على كل المستويات، وبما يسهم فى توفير المادة العلمية للطلاب عبر منصات الجامعات المختلفة، لافتا إلى أن جامعة سوهاج، تولي اهتماما كبيرا لمشروع التحول الرقمي، عبر منصة زاد التعليمية.