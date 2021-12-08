وجّه قطاع المعاهد الأزهرية، برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية في الأزهر الشريف، المديريات التعليمية، بالتنبيه على طلاب الشهادة الإعدادية بسرعة تسجيل استمارة الإعدادية الأزهرية، للعام الدراسي 2021-2022.

تسجيل استمارة الإعدادية الأزهرية

ويتم تسجيل استمارة الإعدادية الأزهرية من خلال موقع إدارة شؤون الطلاب ببوابة الأزهر الإلكترونية، ولن تحرر الاستمارة الورقية إلا بعد تقديم الطالب الاستمارة الإلكترونية.

وبعد الدخول على الرابط موقع إدارة شؤون الطلاب الأزهرية، يتم الضغط على «التسجيل الإلكتروني لاستمارة شهادات الإعدادية الازهرية».

- إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم الضغط على «تسجيل دخول».

- إدخال اسم الطالب رباعيًا باللغتين العربية والإنجليزية وإدخال الرقم القومي أو جواز السفر، وتحديد نوع الطالب وجنسيته.

- إدخال تاريخ ومحافظة ومركز الميلاد، ومحافظة الإقامة ورقم الهاتف وكتابة العنوان بالتفصيل.

- إدخال بيانات التسجيل للشهادة الأزهرية، حيث يتم اختيار الشهادة المتقدم لها وهي الإعدادية، واختيار حالة الطالب «مستجد/ باقِ للإعادة»، وحالة القيد والإبصار، ثم إدراج صورة شخصية للطالب، ثم الضغط على «حفظ وطباعة».

ويراعى تحري الدقة في تسجيل البيانات وطباعتها وتسليمها للمعهد لاعتماد صحة البيانات والتوقيع على الاستمارة الورقية.

لا يعتد إلا بالاستمارة الورقية

وكانت المعاهد الأزهرية بدأت تحرير استمارات التقديم الورقية من المطبوعة حديثا للمبصرين والمكفوفين، ولا يعتد بأي استمارات من الأعوام السابقة عدا استمارة الطالب الكفيف، ويجوز استخدام طبعة 2020-2021، وطبعة 2021-2022، ويرفق مع الاستمارات كشوف 2 ج من جميع الطبعات للأعوام السابقة، على أن توضع خانة للمذهب يدويًا بمعرفة المعهد في كشوف 2 ج، التي لا توجد بها خانة المذهب وتوضع في الخانة المخصصة لترتيب الطالب بين الناجحين.

وعلى المعهد التأكد ومراجعة اسم الطالب كاملا والرقم القومي، من واقع شهادة الميلاد، والمذهب، واللغة، وعلى المعاهد الأزهرية التي يدرس بها طلاب مكفوفين في الشهادات الأزهرية العامة للتأكد على وجه اليقين بأنّ استمارات التقدم للامتحان المحررة للمكفوفين خاصة بهم، وليست خاصة بالمبصرين مع مراعاة أنّ لها لونًا يميزها عن بقية الاستمارات.