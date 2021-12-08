مجهولون ينصبون على أسر في الفيوم بزعم فوزها بجهاز عروس: «خربش واكسب»

بملابس قيّمة، وسيارة محملة بمختلف الأجهزة الكهربائية، انتشرت عصابة النصب على المواطنين بشارع البحر وأمام المصالح الحكومية بمدينة الفيوم، والتي تستقطب المواطنين بـ«اليناصيب»، من خلال كوبون يتم شراءه بـ100 جنيه فقط ثم خربشته والحصول على جائزة عبارة عن أطباق أو أكواب لا يتجاوز سعرها 30 جنيهاً، مُحققين بذلك أرباحا مالية طائلة على حساب أحلام وطموحات الآباء والأمهات والفتيات بربح أجهزة كهربائية ضخمة مقابل مبلغ ضئيل من المال. وبهذه الطريقة تمكن أفراد العصابة من النصب على أهالي منطقة الصوفي في مبلغ تجاوز 10 آلاف جنيه.

بلاغ بتعرض الأهالي للنصب

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد أمير السحلي مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، يفيد بورود بلاغ من أهالي منطقة الصوفي بتعرضهم للنصب من قبل أشخاص يطوفون شوارع المدينة بسيارة محملة بالأجهزة الكهربائية، حيث استولوا منهم على 10 آلاف جنيه وفروا هاربين.

الشرطة تستمع للضحايا

واستمع المقدم حسين فؤاد رئيس مباحث قسم شرطة ثان الفيوم، إلى عددٍ من الأهالي الذين يسكنون بمنطقة الصوفي بنطاق القسم، والذين قالوا إنّهم فوجئوا بسيارة محملة بأنواع الأجهزة الكهربائية المختلفة المخصصة لجهاز الفتيات، إضافة إلى أطباق وأكواب ومستلزمات منزلية ويطوف بها عدد من الشباب الذين يرتدون ملابس باهظة الثمن، وعرضوا عليهم شراء كوبونات بسعر 100 جنيه فقط للكوبون الواحد.

ويقوم الأهالي بخربشة الكوبون وكل شخص سيحصل على الهدية التي ستظهر له، بعد تأكيد أفراد الشركة المزعومة أنّ الكوبونات معظمها تشمل أجهزة كهربائية مثل الخلاطات والغسالات والثلاجات والمكنسة الكهربائية وغيرها من الأجهزة.

كوبونات الأجهزة «فنكوش»

وأكد مصدر أمني في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الشباب كان لديهم قدرة كبيرة على الإقناع ولعبوا بأحلام البسطاء، وأخبروهم بإمكانية كسب ثلاجة أو غسالة أتوماتيك أو خلاط أو مكنسة كهربائية مقابل 100 جنيه فقط هي سعر الكوبون، مؤكدين لهم أنّ جميع الكوبونات تكسب وليس هناك كوبون لا يضم هدية، واشترى الأهالي عدة كوبونات لضمان الحصول على أجهزة كهربائية ولكنهم فوجئوا بأنّ كل الكوبونات بها أطقم أكواب شاي، أو أطباق، وقطع بلاستيكية، أغلاها يبلغ سعره 50 جنيهاً.

النصابون جمعوا 10 آلاف جنيه

وأضاف المصدر، أنّ النصابين أوهموا الأهالي بكسبهم أجهزة كهربائية، وحصلوا منهم مبلغ مالي بلغ قيمته 10 آلاف جنيه، وأخبروهم أنّهم سيحضرون الأجهزة من السيارة الأخرى على بعض خطوات، وطالبوا الأهالي بالسير خلفهم حتى السيارة لاستلام الجوائز وفروا هاربين، فيما رصدتهم كاميرات المراقبة بالمنطقة.

تحديد هوية النصابين لضبطهم

وأشار المصدر إلى أنّه جار تحديد هوية النصابين من خلال الفيديو الذي رصدته كاميرات المنطقة لهم، وسيتم ضبطهم قريباً، مُحذراً المواطنين ألا ينساقوا وراء وعود كاذبة، فليس من المعقول أن يكسب أحد جهازاً كهربائياً سعره يتجاوز 5 آلاف جنيه مقابل 100 جنيه فقط.

وجرى تحرير المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.