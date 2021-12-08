التعليم تكشف غرامة الغياب عن المدرسة وإعادة قيد المفصولين

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في القرار الوزاري رقم 119 لسنة 2021، غرامة الغياب عن المدرسة دون عذر، وغرامة إنذار للانقطاع لجميع المراحل التعليمية وغرامة إذا تخلف التلميذ أو انقطع عن المدرسة دون عذر مقبول لمدة 10 أيام متصلة أو منفصلة في مدارس التعليم الأساسي الرسمية أو الخاصة، ورسوم إعادة قيد الطالب المفصول بالثانوية العامة والفنية في المدارس الحكومية والرسمية والخاصة بأنواعها (عربي، لغات).

10 جنيهات غرامة الغياب عن المدرسة دون عذر

وأوضح القرار الوزاري رقم 119 لسنة 2021 ، غرامة الغياب من المدرسة بدون عذر، وتصل إلى غرامة 10 جنيهات، وتكرر هذه الغرامة باستمرار تخلف التلميذ عن الحضور كل 10 أيام دون عذر.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن الغرامة يتم إيداعها لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد عليها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب.

35 جنيها رسوم إعادة القيد لطلاب الثانوية العامة والفنية

كما حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رسوم إعادة القيد للطلاب المفصولين خمسة وعشرون جنيهاً، ورسم إعادة قيد لطلاب الثانوي العام وطلاب الثانوي الفني بجميع أنواعه، وأنظمته، وذلك بعد استنفاد مرات الرسوب خمسة وثلاثون جنيهاً.

ألف جنيه غرامة لولي الأمر حال انقطاع ابنه عن المدرسة

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، بهدف تغليظ العقوبات المالية المقررة على والد الطفل أو المتولي أمره، إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من إنذاره بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره، لتصبح ما بين 500 جنيه حتى ألف جنيه.