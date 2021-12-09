مواعيد وإجراءات استلام أراضي «بيت الوطن» بالقاهرة الجديدة خلال أيام

يستعد جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، لتسليم قطع أراضي «بيت الوطن»، للعاملين بالخارج في الحي الرابع منطقة «M» بمدينة القاهرة الجديدة، على أن يبدأ ذلك للفائزين بها، يوم الأحد الموافق 19/12/2021، ويستمر حتى الخميس 20/1/2022.

وتعد أراضي «بيت الوطن»، من ضمن قطع الأراضي التي تطرحها وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، داخل المدن الجديدة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، بمساحات وأسعار مختلفة، من حين لآخر.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، مواعيد استلام قطع أراضي «بيت الوطن» بمدينة القاهرة الجديدة، وفقا لما صدر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجهاز مدينة القاهرة الجديدة، في بيان لها.

مواعيد استلام قطع أراضي «بيت الوطن» بمدينة القاهرة الجديدة

- تسليم قطع الأراضي من 1 : 10، يوم الأحد 19/12/2021.

- تسليم القطع من 11 : 20، يوم الاثنين 20/12/2021.

- تسليم القطع من 21 : 30، يوم الثلاثاء 21/12/2021.

- تسليم القطع من 31 : 40، يوم الأربعاء 22/12/2021.

- تسليم القطع من 41 : 50، يوم الخميس 23/12/2021.

- تسليم القطع من 51 : 60، يوم الأحد 26/12/2021.

- تسليم القطع من 61 : 70، يوم الاثنين 27/12/2021.

- تسليم القطع من 71 : 80، يوم الثلاثاء 28/12/2021.

- تسليم القطع من 81 : 90، يوم الأربعاء 29/12/2021.

- تسليم القطع من 91 : 100، يوم الخميس 30/12/2021.

- تسليم القطع من 101 : 110، يوم الأحد 2/1/2022.

- تسليم القطع من 111 : 120، يوم الإثنين 3/1/2022.

- تسليم القطع من 121 : 130، يوم الثلاثاء 4/1/2022.

- تسليم القطع من 131 : 145، يوم الأربعاء 5/1/2022.

- تسليم القطع من 146 : 159، يوم الاثنين 10/1/2022.

تخصيص الأيام من الثلاثاء 11/1/2022 : الخميس 20/1/2022، لمن تخلف عن الاستلام في الأيام السابقة.

خطوات استلام قطع أراضي «بيت الوطن» بمدينة القاهرة الجديدة

1- يجب أن يكون الحضور شخصيا، أو بموجب توكيل خاص محدد الغرض للاستلام.

2- يشترط إحضار أصل إخطار التخصيص عند الاستلام.