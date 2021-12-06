6 شروط للحصول على وحدة سكنية ضمن الإعلان الجديد للإسكان الاجتماعي

خلال الأيام القليلة الماضية، أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن نتيجة فرز طلبات حجز شقق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 2»، للمواطنين من محدودي الدخل، وتم فتح باب تلقي طلبات التظلم أمس الأحد، 5 من ديسمبر، ولمدة أسبوعبن، للمواطنين اذين لم تنطبق عليهم شروط الحجز المنصوص عليها بكراسة الشروط الخاصة بالطرح.

إعلان صندوق الإسكان الاجتماعي عن الطرح الجديد للوحدات السكنية

ويترقب عدد كبير من محدودي ومتوسطي الدخل، إعلان صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن الطرح الجديد للوحدات السكنية، داخل المدن الجديدة، لذا يبحث عدد كبير من المواطنين عن شروط الحصول على وحدة سكنية ضمن الإعلان الجديد، كي يستطيعوا حسم موقفهم من التقديم.

ووفقا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تختلف شروط الحصول على الوحدات السكنية من إعلان لآخر، باستثناء الحد الأدنى والأقصى للدخل في بعض الأحيان.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، شروط الحصول على وحدة سكنية ضمن الإعلان الجديد، وفقا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

شروط الحصول على وحدة سكنية ضمن الإعلان الجديد

1- أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية.

2- ألا يقل عمر المتقدم للحجز عن 21 عامًا.

3- أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها، أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملا أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.

4- لا يحق للمتقدم أو الأسرة «الزوج - الزوجة - الأولاد القصر»، التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية بالمدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

5- ألا يكون سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة «الزوج - الزوجة - الأولاد القصر»، أيًا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

6- ألا يكون المتقدم أو الأسرة «الزوج - الزوجة - الأولاد القصر»، استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية، أو مالكا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.