الفنانين التشكيليين تنعى الطحان: أول من ذهب بفنه لسيناء بعد تحريرها

نعت نقابة الفنانين التشكيليين برئاسة الدكتورة صفية القباني، الفنان التشكيلي محمد الطحان الذي رحل في ساعة متأخر من مساء أمس عن عمر يناهر 75 عامًا، سائلة الله أن يتقبله في رحمته وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

تشكيليون يودعون الطحان: كسب محبة الجميع بجمال أخلاقه

كما نعى التشكيليون الفنان الراحل، وكتب الناقد التشكيلي صلاح بيصار، عبر فيسبوك: «وداعا الفنان والإنسان محمد الطحان، صاحب اللمسة الخاصة في التعبيرية الشعبية، الذي كسب محبة الجميع بجمال أخلاقه ونبل شخصيته، كان فنانا له لمسة خاصة تنتمى الى التعبيرية الشعبية».

فيما كتب الفنان التشكيلي فتحي علي: «البقاء لله، وفاة أخي وأستاذي الفنان المصري الكبير محمد الطحان الله يرحمه ويغفر له».

أبرز المعلومات عن الفنان محمد الطحان:

والفنان محمد الطحان مولود في 1946، حصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون الجميلة قسم التصوير الزيتي 1973، عضو نقابة الفنانين التشكيليين، شارك في العديد من المعارض الجماعية.

كما أقام الفنان عدة معارض في جنوب سيناء مدينة الطور ـ شرم الشيخ ـ دهب ونويبع، وهو يعتبر أول فنان مصري يغزو بفنه هذه المنطقة بعد تحريرها 1983، كما أقام عدد من المعارض الخاصة بمعظم محافظات ومدن مصر منها: الإسكندرية وطنطا وشبين الكوم وكفر الشيخ، وغيرها.

وفي 2019 نظم جاليري نوت بالزمالك معرض استعادي للفنان الكبير محمد الطحان، تحت عنوان «50 سنة فن»، بجاليري نوت، احتفالا بعيد ميلاد محمد الطحان.

نال الطحان على عدة جوائز محلية ودولية منها: -ميدالية من بينالى الإسكندرية الحادى عشر فى الحفر 1976 جائزة النقاد فى الخزف مع شهادة تقدير من مسابقة المعرض العام 1991، والجائزة الثالثة في التصوير مع شهادة تقدير من مسابقة المعرض العام "الماء في حياة الإنسان" 1988، ميدالية من ترينالى مصر الدولى الثانى لفن الجرافيك 1996 وغيرها.