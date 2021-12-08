«الصحة» تدشن قوافل طبية للكشف المجاني في عدد من المحافظات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 3 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، «حياة كريمة»، غدا الخميس الموافق 9 ديسمبر، وتنتهي يوم 10 ديسمبر، للكشف والعلاج مجانًا في بعض التخصصات الطبية لمساعدة المرضى ممن لا يقدرون على تكلفة العلاج.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، أبرز المحافظات التي تنطلق بها القوافل الطبية، والتخصصات المتاحة للكشف ضمن القوافل الطبية التي سيتم إطلاقها، وأماكن تواجد القوافل بالمحافظات، وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة والسكان عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

خريطة القوافل الطبية التي أعلنت عنها وزارة الصحة

سيتم إطلاق 3 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة يومي 9 و 10 ديسمبر للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية.

التخصصات المتاحة بالقوافل الطبية ضمن مبادرة حياة كريمة

نساء وولادة

خدمات تنظيم الأسرة

الأطفال الباطنة

الأنف والأذن

العظام

الجراحة

الرمد الأسنان

القلب

الجلدية

خدمات الأشعة والتحاليل

المحافظات التي تنطلق بها قوافل «حياة كريمة»

الرياض مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية

حلايب بمحافظة البحر الأحمر.

عثمان بن عفان مركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد.

أبرز المبادرات الرئاسية التي أطلقها السيسي وتستهدف القضاء على الأمراض المزمنة

وهناك عدد من المبادرات الرئاسية للكشف عن الأمراض المزمنة، التي تسعى وزارة الصحة للقضاء عليها على غرار فيروس سي، وهي كما يلي:

- مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار.

- مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة الأم والجنين.

- مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

- مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المدارس.

- مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية.

- مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة.

- مبادرة رئيس الجمهورية لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة.

- مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مرضى الضمور العضلي.