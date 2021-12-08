تفاصيل زيارة وزير النقل لمحطة قطار الجيزة: تركيب بوابات وكود إتاحة لذوي الهمم

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم، محطة الجيزة للسكك الحديدية، لمتابعة انتظام العمل بالمحطة ومستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب ومتابعة تركيب بوابات الدخول والخروج.

وشهد الوزير الانتهاء من تركيب كافة البوابات بالمحطة وعددها 19 بوابة، تمهيدًا للتشغيل التجريبي لها خلال الفترة المقبلة، إذ تساهم هذه البوابات في حوكمة عملية الدخول إلى المحطة، وعدم دخول أي راكب بدون تذكرة حفاظًا على موارد الهيئة لاستغلال حصيلة التذاكر في شراء قطع الغيار اللازمة، واستمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور وطالب وزير النقل مسئولي السكة الحديد بسرعة الانتهاء من البوابات في الثلاثة المحطات الأخرى المدرجة بالمرحلة الأولى، التي تشمل 4 محطات رئيسية هي محطات «مصر بالقاهرة - الجيزة - مصر بالإسكندرية - سيدي جابر».

لتسهيل عملية حجز التذاكر على الركاب

كما تفقد كامل الوزير أرصفة المحطة وشبابيك التذاكر لمتابعة مستوى الخدمة المقدمة ووجه الوزير مسئولي الأكشاك الموجودة بالمحطة بوضع قائمة بكافة المنتجات، وأسعارها وتوحيد شكل الأكشاك بالمحطة والحفاظ على الشكل الجمالي لها وزيادة عدد مقاعد الانتظار وعدد سلات المهملات، والمحافظة على نظافة الأرصفة ودورات المياه، وتنظيم وضع الإعلانات بالمحطة كما طالب الوزير مسئولي السكك الحديدية، بوضع ماكينات «TVM» في الساحة الخارجية للمحطة لتسهيل عملية حجز التذاكر على الركاب، وتسهيل سفر المواطنين وضرورة استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، في كافة المحطات والقطار وإلزام الركاب بارتداء الكمامة أثناء تواجدهم بها.

تقديم كافة التسهيلات لاشتراكات الطلبة

كما شدد الوزير على تقديم كافة التسهيلات لاشتراكات الطلبة، والإعلان المستمر عن أي تعديل خاص بمواعيد وتعديل تركيب القطارات، موجهًا بسرعة الانتهاء من تنفيذ كود الإتاحة لذوي الاحتياجات الخاصة بالمحطة، حيث تم البدء في عمل رامبات لتسهيل حركة تنقلاتهم وكذا تركيب دليل لفاقدي البصر بالأرصفة.

والتقى الوزير خلال جولته بعدد من الركاب، ودار حوار حول مستوى الخدمة المقدمة وآلية حجز التذاكر، حيث وجه الوزير بسرعة عمل أكشاك جديدة لحجز التذاكر بالساحة الخارجية للمحطة، تسهيلًا على المواطنين.

التأخيرات في مواعيد وصول القطارات

وأشار إلى أن بعض التأخيرات في مواعيد وصول القطارات، تنتج لتنفيذ مشروعات تحديث وتطوير نظم الإشارات على مختلف الخطوط لزيادة عوامل السلامة والأمان، لافتًا إلى تنفيذ الوزارة بناءً على توجيهات القيادة السياسية لخطة شاملة للنهوض بمرفق السكك الحديدية، وإحداث نقلة نوعية كبيرة في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب من خلال تطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية الحالية، التي تصل أطوال شبكتها إلى 10 آلاف كم طولي، بالتوازي مع إنشاء شبكة من خطوط القطار الكهربائي السريع وربطهما معا.

وقال كامل الوزير، إنه مع نهاية الشهر الحالي، سيتم خروج آخر عربة قديمة من أسطول عربات ركاب السكك الحديدية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ليصبح أسطول القطارات مكونًا من جرارات وعربات جديدة أو مجددة.