«التعليم»: امتحانات منتصف العام لـ«4 ابتدائي» حتى مقررات شهر ديسمبر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان لها، اليوم، أن امتحانات منتصف العام الدراسي للصف الرابع الابتدائي، ستتضمن جميع الدروس منذ بدء العام الدراسي حتى نهاية منهج ديسمبر 2021.

وفي سياق منفصل، طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المعلمين، بمراجعة بيانات طلاب الصف الرابع الابتدائي في ورقة الامتحان الخاص بشهر أكتوبر ونوفمبر، مؤكدة أنّ الإجابة في نفس ورقة الامتحان، وهناك إجراءات وقائية مشددة في المدارس لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كتعقيم اللجان الامتحانية وإلزام الطلاب بإجراءات التباعد الاجتماعي.

تطبيق الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا في الامتحانات

وأكد عبدالعزيز حسن، مدير إدارة البساتين التعليمية، لـ«الوطن»، أنّ امتحان الصف الرابع الابتدائي في مادة اللغة العربية والتربية الدينية، يعقد على مستوى الإدارة التعليمية لتحقيق مبدأ الشفافية، موضحا أنّ الإدارة حرصت على متابعة سير الامتحانات في المدارس.

وأضاف أنّه جرى التنبيه على المعلمين المشرفين على امتحانات الصف الرابع الابتدائي بمراجعة بيانات الطلاب، وتطبيق الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد عدد من طلاب الصف الرابع الابتدائي، أنّ امتحان اللغة العربية جاء من المقرر الدراسي والأسئلة تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، موضحين لـ«الوطن»، أنّ الامتحان شمل الأجزاء التي شُرحت في المدرسة، وتنوعت الأسئلة بين الصواب والخطأ والاختيار من متعدد.