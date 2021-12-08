إزالة عقارين متصدعين بمنطقة الكيت كات في الجيزة

ورد بلاغ لمحافظة الجيزة من خلال غرفه عمليات حي شمال الجيزة بحدوث سقوط جزئي للعقار رقم 14 شارع النور المتفرع من شارع مراد بالكيت كات.

على الفور تم حصر باقي العقارات المجاورة، وتبيّن تصدع العقار المجاور رقم 16، وهو عقار خالِ من السكان ويمثل خطورة كبيرة على السلامة العامة.

وتم البدء في إزالة العقارين، تحت إشراف وتواجد ميداني لأشرف بكر، رئيس حي شمال، ويأتي ذلك انطلاقا من حرص المحافظة على سلامة المواطنين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء احمد راشد، محافظ الجيزة، بشأن تشكيل لجان لمتابعة حالة العقارات الآيلة للسقوط، لاسيما المناطق التي تحوي منشآت مقامة من فترات زمنية كبيرة، وسرعة اتخاذ الإجراء المناسب لها حرصًا على سلامة المواطنين.