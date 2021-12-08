حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 8-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج العقرب أنه دائم البحث عن الحقيقة، ولا يهدأ حتى يجدها، وعقله لا يتوقف عن التفكير، كما أنه واثق بشدّة من نفسه لدرجة أنّه قد يبدو مغرورا.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تتحكّم في أعصابك إذا وضع البعض العراقيل أمامك.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

القمر يقترن مع زحل في مربع برجك وقد يجعلك ذلك تختلق المشاكل، وعليك أن تحذر العصبية كي تتفادى الصدام مع الأهل والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب المطرب العراقي ماجد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أكتوبر.