إنارة طريق «القرين - الحسينية» بالشرقية بتكلفة 1.3 مليون جنيه

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الأربعاء، إيهاب خاطر رئيس مدينة القرين بالتنسيق مع شركة الكهرباء بمتابعه تركيب 140عامود إنارة بطول 4 كيلو مترات بطريق «القرين - الحسينية»، وصولاً لمفارق «أبو نصار» بتكلفه إجمالية قدرها مليون و350 ألف جنيه، وذلك لتحسين مستوى الرؤية بالطريق العام أمام حركة السيارات وعبور المواطنين وتفادياً لوقوع الحوادث.

140 عامود إنارة بتكلفة مليون و350 ألف جنيه

وقامت رئاسة مدينة القرين بالتنسيق مع شركه الكهرباء بمتابعه تركيب 130عامود إنارة بطول طريق القرين، وصولاً لمفارق أبو نصار، وتركيب 10 أعمدة إنارة أخرى بطريق ترعه السعيدية طريق «الطويلة – الهيصمية»، ليصل إجمالي ما تم تركيبه من أعمدة إنارة إلى 140 عامودا، بتكلفه مليون و350 ألف جنيه، للحفاظ على سلامة المواطنين ومنع الحوادث المرورية بالطريق.

وقدم الأهالي الشكر للمحافظ لتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم، وتركيب أعمدة الإنارة بالطريق وتوفير الأمن والأمان للمارة علي الطريق.

الطقس السيئ يضرب مدن الشرقية

وتشهد محافظة الشرقية، منذ بداية اليوم موجة من الطقس السيئ بمختلف مدن المحافظة، تمثلت في هبوب رياح محملة بالأتربة إضافة إلى انخفاض درجات الحرارة، وغابت الشمس عن الظهور من صباح اليوم.

وأغلق بعض التجار المحال التجارية، بسبب الأتربة والرياح الشديدة، مما أثر على حركة السير بالشوارع، وخلت بعض الشوارع من المارة، كما شهدت الطرق العامة تواجد خفيفا للسيارات لانعدام الرؤية بسبب الأتربة وخوفا من وقوع حوادث.