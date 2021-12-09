إسدال الستار على امتحانات ديسمبر للصف الرابع الابتدائي اليوم

يسدل الستار اليوم الخميس، على امتحانات شهري نوفمبر وأكتوبر للصف الرابع الابتدائي، التي بدأت يوم 5 ديسمبر في جميع المدارس الابتدائية، بنظام التقييم الجديد، طبقا للجدول المحدد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما عدا 3 محافظات «الإسكندرية - مطروح - البحير»، بعد تعطيل الدراسة بهم أمس، لسوء الأحوال الجوية.

ويؤدي طلاب رابعة ابتدائي، اليوم الخميس، امتحان مادة الرياضيات، على أن تكون مدته 30 دقيقة، أي ما يعادل زمن حصة دراسية واحدة لكل مادة.

امتحانات ديسمبر لرابعة ابتدائي.. 10 أسئلة في كل مادة

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن امتحانات شهر ديسمبر لرابعة ابتدائي تغطي المناهج حتى منتصف نوفمبر المقبل، وتحتوي على 10 أسئلة في كل مادة، وضعتها الوزارة على بنك الأسئلة، ويختار موجهو العموم بكل إدارة تعليمية أسئلة الامتحان لكل مدرسة.

وأكدت الوزارة أن الهدف من الامتحانات، هو قياس حجم استيعاب التلاميذ لمخرجات التعلم المستهدفة من كل درس في المناهج الجديدة، لتقديم الأفضل لتحسين مستوى التلاميذ دائما، لافتة إلى أن الأسئلة تعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين.

15 يناير امتحانات نصف العام ولمدة 5 أيام

في السياق ذاته، تستعد وزارة التربية والتعليم، لامتحانات منتصف العام الدراسي للصف الرابع الابتدائي، التي تبدأ يوم 15 يناير المقبل، وتستمر لمدة 5 أيام.

وأوضحت الوزارة، أنه الامتحان يوضع من خلال بنك الأسئلة، وسيكون اختيارها عن طريق التوجيه، وتختلف من مدرسة لأخرى، على أن يتناول جميع الدروس منذ بدء العام الدراسي حتى نهاية منهج ديسمبر 2021.

وأشارت «التربية والتعليم» إلى أن عدد الأسئلة بامتحانات نصف العام الدراسي للعام الحالي لمادة اللغة العربية، 20، وباقي المواد 15 فقط.