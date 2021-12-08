الرياح تسبب عطلا في مغذي كهرباء محطة مياه القرين بالشرقية

أكدت محافظة الشرقية، أن الرياح الشديدة التي شهدتها المحافظة، منذ صباح اليوم، سببت عطلا في المغذي الرئيسي لمحطة مياه القرين، ما تسبب في انقطاع المياه عن أهالي المدينة.

إمداد محطة المياه بالكهرباء بواسطة ديزل كهرباء

وأوضحت المحافظة، في بيان لها، أنه فور تلقي غرفة عمليات المحافظة بلاغًا بالواقعة، أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتشغيل ديزل الكهرباء وإمداد المحطة بالطاقة الكهربائية لإعادة المياه إلى أهالي المدينة.

تكليف مهندسي صيانة الكهرباء بإصلاح العطل

وأكد البيان، أن محافظ الشرقية كلف وكيل وزارة الكهرباء بالمحافظة بإرسال مهندسي الصيانة للمحطة، مشيرًا إلى أنه جار الآن التعامل مع العطل وصيانته وإعادة الكهرباء لها، لافتًا أن العطل لم يؤثر على إمداد الكتلة السكنية المنتفعة من المحطة بالمياه.

يذكر أن محافظة الشرقية، تشهد منذ صباح اليوم الأربعاء، موجة من الطقس السيئ على أنحاء المحافظة كافة، مع وجود رياح محملة بالأتربة بالطرق والمدن والرمال بالمدن والطرق الصحراوية.

وأعلنت المحافظة حالة الطوارئ تحسبًا لوقوع حوادث أو كوارث قد تنجم عن موجة الطقس السيئ بالمحافظة، وواصلت غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للمحافظة بالتنسيق مع غرف عمليات مراكز المدن والمديريات الخدمية، التواصل على مدار اليوم لتلقى البلاغات بخصوص التقلبات الجوية، فيما رفعت مديرية الصحة بالمحافظة حالة الطوارئ بالمستشفيات، وانتشرت قوات الإدارة العامة لمرور الشرقية بالطرق العامة والميادين الحيوية لتسهيل حركة السير أمام السيارات.