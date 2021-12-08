خطوات متابعة حالة الطلب لحاجزي الإعلان العاشر بالإسكان الاجتماعي

تشهد محركات البحث على الإنترنت، عمليات بحث عدة عن خطوات الاستعلام عن حالة الطلب في الإعلان العاشر، وذلك من حاجزي شقق الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي، الذين يرغبون في الاستعلام عن حالة الطلب، وموعد استلام الوحدات السكنية، المطروحة ضمن الإعلان.

جاء ذلك تزامنا مع إعلان صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الانتهاء من فرز جميع الأوراق الخاصة بالمتقدمين للإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى، ويتم حاليًا الإعداد النهائي لبدء عمليات الاستعلام الخاصة عمن قُبلت أوراقهم، حيث يضم الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي، عدد كبير من الوحدات السكنية، داخل مدن «السادات، العاشر من رمضان، بدر، الغردقة»، والمحولين من التاسع للعاشر بـ6 أكتوبر، بمساحات وأسعار مختلفة، وذلك لمحدودي ومتوسطي الدخل.

وحدات مخصصة للمتقدمين ضمن الإعلان العاشر

وأعلن الصندوق، تخصيص 452 وحدة سكنية للمتقدمين بالإعلان العاشر بمدينة السادات، و525 وحدة بمدينة العاشر من رمضان قبل موعدها بـ6 أشهر، كما تم تجهيز 5 آلاف وحدة سكنية بمدينة العاشر من رمضان، و4440 وحدة سكنية بمدينة السادات، و3500 وحدة سكنية بمدينة بدر، و1680 وحدة بمدينة الغردقة، و5 آلاف وحدة سكنية بمدينة 6 أكتوبر للمحولين من الإعلان التاسع بشروط الإعلان العاشر.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، خطوات متابعة حالة الطلب ضمن الإعلان العاشر، وفقًا لما صدر عن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بهذا الشأن، فى بيانات سابقة.

خطوات متابعة حالة الطلب ضمن الإعلان العاشر

- تبدأ خطوات متابعة حالة الطلب فى الإعلان العاشر، بدخول الحاجزين على رابط الاستعلام عن شقق الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي، من خلال هذا الرابط.

- الدخول على الخانة الخاصة بالاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي، وكتابة الرقم القومي الخاص بالعميل المكون من 14 رقمًا لطلب الاستعلام عن الشقة، يليه إدخال كافة البيانات المطلوبة، وأخيرا الضغط على خانة الاستعلام عن شقق الإسكان الإعلان العاشر، والضغط على زر تسجيل الدخول.