اندلاع حريق في مخازن مول شهير بقنا

اندلع حريق، منذ قليل، في مخازن محلات فاميلي مول، بمدينة قنا.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد بنشوب حريق بمخازن فاميلي مول، بمدينة قنا.

ودفعت قوات الحماية المدنية بـ4 سيارات إطفاء، للسيطرة على الحريق قبل امتداده إلى المناطق المجاورة.

ووفق التحريات الأولية، أنه جرت السيطرة على الحريق، وأن النيران نشبت في المخازن، وجار تقدير التلفيات.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.