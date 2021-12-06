مقتل أسرة بالكامل في حريق شقة بسوهاج.. «الخال ولع في اخته وولادها»

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات نشوب حريق بشقة سكنية في محافظة سوهاج؛ ما أسفر عن وفاة أسرة بالكامل.

تلقى قسم شرطة الكوثر بمديرية أمن سوهاج، بلاغًا من بعض الأهالي يفيد بنشوب حريق بإحدى الشقق السكنية بدائرة القسم وإخماد الحريق وما نتج عن ذلك، وفاة قاطنيها مالكها وزوجته ونجلتهما، واحتراق محتويات الشقة بالكامل، وما قررته والدة مالك الشقة بعلمها بحدوث الحريق من الأهالي ولم تعلل سببًا لنشوبه.

الأخ وراء ارتكاب الجريمة

أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بأمن سوهاج، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المتوفاة عامل «له معلومات جنائية»، مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم».

عقب تقنين الإجراءات جرى استهداف المتهم وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بينه وبين شقيقته وزوجها فعقد النية على التخلص منهما.

متهز نفسيا يصيب طالبين بسكين

وفي واقعة أخرى، تلقى مركز شرطة القوصية بمديرية أمن أسيوط، بلاغًا من أحد المستشفيات باستقبال طالبين، مصابين بجروح متفرقة بالجسم.

بسؤال والديهما، اتهما أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز، بالتعدي عليهما بالضرب بسلاح أبيض «سكين» مُحدثًا إصابتهما، وذلك لكونه مهتز نفسيًا.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته تبين أنه يهزي بكلمات غير مفهومة.