السيطرة على حريق بمزرعة تسمين دواجن بالمحلة دون إصابات (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية، صباح اليوم، من إخماد نيران حريق اندلع بقرية دنوشر بمركز المحلة الكبرى، إثر حدوث ماس كهربائي مفاجىء، ما تسبب في تصاعد ألسنة اللهب والدخان، وتم الدفع بـ3 سيارات مطافىء دون وقوع إصابات أو ضحايا.

حريق هائل بمرزعة دواجن بالمحلة

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من العميد عصام مصطفى مأمور مركز شرطة المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حريق هائل بمزرعة تسمين دواجن بقرية دنوشر بمركز المحلة.

إخماد نيران حريق المزرعة

وانتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، وكذلك قوات من الشرطة السرية والنظامية، إلى مكان الحادث للوقوف على تطورات الأوضاع للحريق.

كما وجه اللواء محمد العمل حكمدار الأمن بمركزي سمنود والمحلة بالدفع بـ3 سيارات مطافىء، وتم السيطرة على النيران المندلعة بالمزرعة دون وقوع إصابات أو ضحايا بشرية.

تفاصيل وأسباب اندلاع الحريق بقرية دنوشر

وأفادت مصادر أمنية بالمحلة الكبرى، أن الحريق اندلع داخل الطابق الأول للمزرعة المقامة على مساحة 800 متر خارج الكتلة السكنية بنطاق إحدى الأراضي الزراعية بقرية دنوشر.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث وتقدير قيمة الخسائر والتلفيات في الحريق.