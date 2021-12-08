إضاءة واجهة قلعتي «صلاح الدين» و«قايتباي» احتفالا باليوم العالمي للفساد

أضاءت وزارة السياحة والآثار، الواجهة الخارجية لكل من قلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة وقايتباي بالإسكندرية، بجملة «اليوم العالمي لمكافحة الفساد»، وذلك لمدة خمس ساعات بدءً من الساعة السادسة وحتى الحادية عشر من مساء اليوم وغدًا الخميس.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على المشاركة في مثل هذه المناسبات العالمية الهامة، في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد.

اليوم العالمي لمكافحة الفساد

تجدر الإشارة إلى أن اليوم العالمي لمكافحة الفساد يحتفل به في 9 من ديسمبر كل عام، منذ أن اعتمدت الجمعية العامة هذا اليوم من أجل إذكاء الوعي عن مشكلة الفساد وعن دور اتفاقية الأمم المتحدة في مكافحته ومنعه.

ويأتي الاحتفال هذا العام لإلقاء الضوء على دور أصحاب المصلحة الرئيسيين والأفراد في منع الفساد ومكافحته، تحت شعار «احفظوا حقوقكم، واضطلعوا بأدواركم، وقولوا لا للفساد».