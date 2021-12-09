ياسمين عبد العزيز: أجريت 5 عمليات منهم واحدة كانت أمعائي برة لمدة 7 ساعات

قالت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، إنّ الطبيب الذي نشر تفاصيل حالتها الصحية على وسائل التواصل الاجتماعي، صديق الطبيب الذي أجرى لها العملية، وما فعله يمكن أن يُحاسب عليه لأنه إفشاء أسرار مريضة، موضحًة أنه حذف المنشور فورًا، لكن الكثير من الناس التقطوا «برنت سكرين» للمنشور.

ياسمين: تعرضت لأمور سخيفة خلال أزمتي

وأضافت «عبدالعزيز» في لقاء مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها «معكم منى الشاذلي» المذاع على قناة «cbc» الفضائية، مساء الأربعاء: أن «مرض تكيس المبايض تعاني منه منذ سن 16 سنة»، لافتة إلى أنها تعرضت للعديد من الأمور «السخيفة» خلال هذه الأزمة، وليس إفشاء تقرير حالتها الصحية فقط، موضحة: «موتوني وطلقوني، وقالوا إني عملت عملية تجميل، وده كله مشوفتوش، إلا بعد العملية الرابعة اللي عملتها في سويسرا، لأن أمعائي كانت بره ودخلوها جوة».

عبدالعزيز: عملت 5 عمليات واحدة منهم قعدت 7 ساعات بطني مفتوحة

وتابعت: «هي الناس دي مبتخفش ربنا! أنا الناس دي اتعودت عليها، وأطلقوا علي العديد من الشائعات، وأنا عملت 5 عمليات ومحدش يعرف حاجة، وفيه عملية عملتها برة مصر، قعدت 7 ساعات بطني مفتوحة، ومحدش يعرف حاجة، وفي الآخر أديني جيت، وقعدت في برنامج، وبحكي اللي حصل معايا»، مشددة على أنه لا يصح أن يفشي الأطباء تفاصيل حالة المريض.

وحلت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، ضيفة مساء اليوم، على الإعلامية منى الشاذلي، في برنامجها «معكم منى الشاذلي»، المذاع على قناة «cbc» الفضائية، حيث سردت تفاصيل الوعكة الصحية التي مرت بها في الفترة الأخيرة، ودخلت نوبة من البكاء على الهواء عندما تذكرت تفاصيل الأزمة التي تعرضت لها.