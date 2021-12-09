دول سمحت بالجرعة الثالثة من لقاح كورونا.. ومصر تستعد لها خلال أيام

أيام قليلة تفصل متلقي الجرعتين الأولى والثانية من لقاح كورونا على التطعيم بالتعزيزية الثالثة، حسبما صرح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان؛ إذ تبعث الوزارة رسالة نصية للفئات المستحقة، وعلى رأسهم أصحاب الأمراض المزمنة والعاملين بالقطاع الصحي والطبي والفئات الأكثر عرضة للعدوى».

ويجرى التطعيم بالجرعة الثالثة خلال الأيام المقبلة في المراكز الطبية المخصصة للتطعيم باللقاح، والمتواجدة بمختلف المحافظات، بحسب تصريحات «عبدالغفار» لـ«الوطن»، لافتًا إلى أنها اختيارية وليست إجبارية، لكنها هامة لتنشيط جهاز المناعة ضد كورونا ومتحوراته الجديدة.

أمريكا وبريطانيا سمحا بالجرعة التعزيزية الثالثة

العديد من الدول بدأت بالفعل منذ فترة التطعيم بالجرعة الثالثة من لقاحات كورونا، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، التي أعلنت منذ أغسطس الماضي، عن السماح لجميع مواطنيها بالحصول على الجرعات التعزيزية الثالة من اللقاحات بفاصل زمني مدته 8 أشهر بعد الثانية، بحسب السلطات الأمريكية، والتي ذكرت أن السبب في الجرعة التعزيزية هو تراجع فعالية لقاحات «كوفيد 19» مع الوقت.

الأمر ذاته فعلته بريطانيا، التي أعلنت سلطاتها منذ أشهر بدء التطعيم بالجرعة التعزيزية الثالثة من لقاحات كورونا للملايين من الفئات المصنفة أكثر عرضة للإصابة بعدوى «كوفيد 19»، بداية سبتمبر الماضي.

وفي أكتوبر الماضي، وافقت الفلبين على السماح بتلقي مواطنيها الجرعة التعزيزية الثالثة من لقاح كورونا، بحسب فرانسيسكو دوكي الثالث، وزير الصحة الفلبيني، الذي وافق على اقتراح لجنته الحكومية، وفقًا لصحيفة «فلبين ستار»، وسبقتها بأيام ماليزيا، التي سمحت بالتطعيم بالجرعة الثالثة بعد 3 أشهر من تلقي الجرعة الثانية، بحسب وكالة الأنباء الماليزية.

ومنذ أكثر من شهرين بدأت الصين في السماح بالتطعيم بالجرعة الثالثة من لقاحات كورونا لمواطنيها من الفئات الأكثر عرضة للإصابة، بهدف تقليل نسب الوفيات والإصابات بعدوى «كوفيد 19»، وكذلك ألمانيا التي أعلنت عن تقديم جرعة ثالثة من لقاحي فايزر وموديرنا بداية من سبتمبر الماضي للفئات المعرضة للإصابة.

دول عربية دعت للتطعيم بالجرعة الثالثة

وتعتبر الأردن هى الدولة العربية الأولى التي تدعو مواطنيها لتلقي الجرعة التعزيزية الثالثة من لقاحات كورونا، ومنهم المقيمين والعاملين في الخارج والذين تلقوا جرعتين من «سينوفارم»، على أن يصطحبوا الوثائق وعقود العمل والإقامة والهوية الشخصية للحصول على الجرعة التعزيزية.

وأعلنت الإمارات عن الموافقة على التطعيم بالجرعة الثالثة المعززة من لقاحات كورونا، بحسب ما ذكرته الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في البلاد، في أغسطس الماضي، على أن توفر للحاصلين على الجرعتين بعد مرور 6 أشهر عن الجرعة الثانية، والأمر ذاته سمحت به البحرين منذ مايو الماضي، بالشروط ذاتها.

أما السعودية فأعلنت في بداية أكتوبر الماضي، عن إتاحة حجز موعد التطعيم بالجرعة الثالثة من لقاح كورونا، لمن هم أكبر من 18 عامًا، على أن يمر 6 أشهر على تلقي الثانية، بحسب وزارة الصحة السعودية، وفي الشهر ذاته أعلنت المغرب عن أن عدد كبير من مواطنيها تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا.