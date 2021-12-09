الإحصاء: استقرار المستوى العام لأسعار شهر نوفمبر 2021

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، عن بلوغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 118.0 نقطة لشهر نوفمبر 2021، محافظاً على المستوى العام لأسعار شهر أكتوبر 2021.

ترجع أهم أسباب هذا الاستقرار إلى ارتفاع أسعار بعض البنود يقابلها انخفاض في بنود أخرى، حيث ارتفعت أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 13.7%، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 3.2%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.0%، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 2.7%، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 1.5%، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 0.8%، مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 0.4%، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 0.8%.

وفي مقابل انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة -11.0%، مجموعة الفاكهة بنسبة -5.1%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة -3.4%، وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 6.2% لشهر نوفمبر 2021 مقابل 6.3% لنفس الشهـر من العام السابق.

أولاً: التغير الشهري «شهـر نوفمبر 2021 مقارنة بشهـر أكتوبر 2021»:

1- سجل قسم الطعام والمشروبات انخفاضاً قدره (0.8%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:

انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-11.0%).

انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (-5.1%).

انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-3.4%).

ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (13.7%).

ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (3.2%).

ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (2.0%).

ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.4%).

ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.0%).

2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعا قدره 0.1%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة 0.1%.

3- سجل قسم الملابس والأحدية ارتفاعاً قدره 2.2%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 2.7%.

4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره 0.3%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة 0.4%.

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره 0.3%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة 1.2%، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة 0.7%.

6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره 0.7% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 1.5%، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 0.8%، مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 0.4%.

7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره 0.3%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 0.6%.

8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره 0.4%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 0.4%.

9- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره 0.1%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة 0.2%.

10- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره 0.7%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 0.8%.

11- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره 0.2%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة امتعه شخصية بنسبة 1.1%.

ثانياً: التغير السنوي «شهر نوفمبر 2021 مقارنة بشهر نوفمبر 2020»:

1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (9.3%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:

ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (34.7%).

ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (15.8%).

ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (15.7%).

ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (12.2%).

ارتفاع أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (7.9%).

ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (7.8%).

ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (5.8%).

ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (4.7%).

ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (3.5%).

ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (2.9%).

هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-12.6%).

2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (2.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (2.9%)، مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (0.8%).

3- سجل قسم الملابس والأحدية ارتفاعاً قدره (2.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (6.9%)، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة (5.1%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (4.8%)، مجموعة الأقمشة بنسبة (2.2%)، مجموعة الأحذية بنسبة (2.2%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.8%).

4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (4.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (9.3%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (3.0%)، مجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة (2.4%)، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (1.6%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.6%).

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (2.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطيه الأرضيات الأخرى بنسبة (4.8%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (3.6%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (3.1%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (2.5%)، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (2.3%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.5%).

6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (3.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (5.9%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (5.7%)، مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (1.1%).

7-سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (4.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (12.9%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (5.1%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.5%).

8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (4.0%)، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (0.4%).

9- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (11.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (14.2%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (11.5%)، مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (7.2%)، مجموعة الأصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (2.4%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (1.5%).

10- سجل قسم التعليم ارتفاعاً قدره (13.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (19.5%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (16.7%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (14.7%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (9.9%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (5.3%).

11- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (3.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (3.2%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (2.4%).

12- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (2.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (3.4%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة (3.0%)، مجموعة امتعه شخصية بنسبة (0.5%).