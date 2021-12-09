الحداد: اللقاحات الحالية ستكون أسرع من «النباتية» في مكافحة كورونا

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن متحور كورونا الجديد «أوميكرون +» يُقال إنه يستطيع الهروب من فحص pcr، وهو أمر ما زال تحت الدراسة ولم يُثبت بعد، موضحًا أن «دلتا +» ما زال الفيروس السائد على مستوى العالم بنسبة 99%، وتوقّع أن يكون متحور أوميكرون أضعف منه.

تحورات الفيروسات تضعفها

وأضاف الحداد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر مقدمة برنامج «8 الصبح» الذي يعرض عبر قناة dmc، أن بعض الدراسات ذهبت إلى أن أعراض أوميكرون أقرب إلى دور البرد، موضحًا أن طبيعة الفيروسات تجعلها تتحور إلى الأضعف، وبالتالي فإنه من المتوقع بعد سلسلة من التطعيمات أن يتحول كورونا إلى فيروس مثل البرد وتضعف مضاعفاتها مثل الإنفلونزا.

وحول إمكانية الوقاية من كورونا بلقاح نباتي، أوضح رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح أن التنوع في اللقاحات ستحتاج إلى وقت كبير جدًا، لافتًا إلى أن اللقاحات الحالية ستكون أسرع في مواجهة كورونا ومتحوراته.

أهمية تسريع وتيرة اللقاحات

وأكد أمجد الحداد، على أن تسريع وتيرة التلقيح ستقلل فرص ظهور متحورات أخرى، موضحًا على أهمية توجيه الجرعة الرابعة من اللقاحات إلى شعوب قارة إفريقيا: «عدالة التوزيع لم تحدث في العالم بعد، فبعض الدول لم تحصل على الجرعة الأولى بينما حصلت دول أخرى على 3 جرعات، وهو ما يجعل الجميع يضع يده على قلبه خوفا من ظهور متحور آخر».

وأشار الحداد، إلى أن الحماية من المضاعفات تبلغ 40% مع الجرعة الأولى، لكن عند الحصول على الجرعة الثانية قد تصل هذه النسبة إلى 90%، كما تزيد المناعة بشكل أكبر مع الجرعة الثالثة.