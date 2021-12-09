موعد صرف مرتبات آخر شهر في عام 2021 للموظفين والعاملين في الدولة

يبحث الكثير من المواطنين عن موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر لعام 2021، ليكون ذلك آخر مرتب يتم الحصول عليه في هذا العام، وأعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر، ويتابع الموظفون موعد صرف المرتبات لتلبية احتياجاتهم الأساسية من متطلبات الحياة.

وترصد «الوطن»، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، مواعيد مرتبات شهر ديسمبر لعام 2021 للموظفين العاملين في الدولة، وفق الموقع الرسمي لوزارة المالية، وجاءت كالتالي:

مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2021 للموظفين العاملين في الدولة

أوضحت وزارة المالية في بيان لها، على موقعها الرسمي أنه من المقرر صرف مرتبات شهر ديسمبر بعد تقسيم الوزارات والجهات والمؤسسات لعدة فئات تحصل على المرتب في أيام مختلفة، وجاءت كالتالي:

الأربعاء 22 ديسمبر

أوضحت وزارة المالية في بيانها أنه من المقرر صرف مرتبات شهر ديسمبر لعام 2021 لعدد 33 وزارة وهيئة يوم الأربعاء الموافق 22 ديسمبر، ليكون ذلك أول يوم يتم صرف المرتبات فيه.

الخميس 23 ديسمبر

وأضافت وزارة المالية في بيانها أنه من المقرر صرف مرتبات شهر ديسمبر لعام 2021 لـ20 وزارة وهيئة من الموظفين العاملين في الدولة يوم الخميس الموافق 23 ديسمبر، ليكون ذلك ثاني يوم يتم صرف المرتبات فيه.

الأحد 26 ديسمبر

ويتم صرف مرتبات شهر ديسمبر لعام 2021 لـ13 وزارة وهيئة من الموظفين العاملين في الدولة، يوم الأحد الموافق 26 ديسمبر، ليكون ذلك ثالث يوم لصرف المرتبات.

ونوهت وزارة المالية في بيانها، إلى أنه بدءا من يوم الإثنين الموافق 27 نوفمبر، يتم صرف مرتبات شهر نوفمبر لجميع الوزارات والجهات الأخرى من الموظفين العاملين في الدولة، كما وجهت تحذيرها للمواطنين بتجنب التزاحم على ماكينات الصراف الآلي.