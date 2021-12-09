«التخطيط» تسلم دفعة جديدة من مراكز الخدمات المتنقلة للجهات الحكومية

شهدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، تسليم الوزارة دفعة جديدة من المراكز التكنولوجية الخدمية المتنقلة إلى قطاع الأحوال المدنية التابع لوزارة الداخلية وهيئة التنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة وهيئة الدواء المصرية ومشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية لأغراض الرفع المساحي.

جاء ذلك بحضور المهندس أشرف عبدالحفيظ مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي والبنية المعلوماتية، واللواء محمود دياب مدير المشروعات الإقليمية والخدمية بوزارة التخطيط، واللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتورة رشا زيادة ممثل هيئة الدواء المصرية، وممثلي وزارة الداخلية، ومشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية.

هدفنا القضاء على معوقات تقديم الخدمات

وأكّدت السعيد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبالتعاون مع كل الجهات تهدف الى القضاء على معوقات تأدية الخدمات الحكومية التي تقدمها تلك الجهات للمواطنين والوصول بها الى مرحلة عالية من الجودة واليسر، من أجل تحقيق رضا المواطن عن الخدمات الحكومية ورفع جودتها.

وأضافت أنَّ تلك المراكز تمّ تصميمها بواسطة فريق متميز من مهندسي وفنيين وزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية وتم التنفيذ بالتعاون مع عدد من الشركات المصرية الوطنية وتعتمد في عملها على منظومات العمل المميكنة ووسائل الربط المؤمنة ووسائل الدفع الإلكترونية لتتقدم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بخطى واعدة نحو مجال التحوّل الرقمي في مجال الخدمات بسواعد وعقول مصرية و تكنولوجيا حديثة.

95 مركز تكنولوجي متنقل.. إجمالي المراكز الت يسلمتها الوزارة للجهات الحكومية

وأشارت السعيد، إلى أنَّ إجمالي عدد المراكز التكنولوجية المتنقلة التي سلمتها الوزارة للجهات حتى اليوم بلغ 95 مركز تكنولوجي متنقل منهم 62 مركزًا تم تسليمها بالعام المالي 20/2021، وعدد 20 مركز تم تسليمها في 8 نوفمبر الماضي، بالإضافة إلى 13 مركزًا تم تسليمها اليوم، وجار تجهيز 87 مركز تكنولوجي متنقل لتسليمهم للجهات خلال العام المالي الحالي.

ومن جهته، أشار المهندس أشرف عبدالحفيظ مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي والبنية المعلوماتية، إلى الدور الرئيسي والهام للوزارة في تطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية بالتعاون مع كل جهات الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين وزيادة فاعلية كل الوسائل التي يمكن استخدامها لهذا الغرض وذلك ضمن تكليفات السيد رئيس الجمهورية بتطوير الخدمات الحكومية ووسائل تقديمها بأفضل الطرق بكفاءة و يسر وفي إطار مبادرة «حياة كريمة» لكل المواطنين.

كانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية كانت قد وقعت برتوكول تعاون مع صندوق تطوير قطاع الأحوال المدنية لتوفير مراكز أحوال مدنية نموذجية مجهزة بكافة الأجهزة والمعدات وبتسليم دفعة، اليوم، يكتمل العدد لـ40 مركز أحوال مدنية نموذجي متنقل جاهزة للعمل بمختلف محافظات الجمهورية.

وهذه المراكز تؤدي جميع وظائف مكتب السجل المدني الثابت من إصدار كل المصدرات الخاصة بقطاع الأحوال المدنية مثل بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد ووثيقة الزواج والقيد العائلي، كما تعاونت مع وزارة العدل فى توفير مراكز توثيق وشهر عقاري متنقلة تقدم كافة خدمات مكاتب الشهر العقاري والتوثيق ووزارة التنمية المحلية فى توفير مراكز تكنولوجية متنقلة تقدم كافة خدمات المحليات و قريبا سيتم تسليم دفعة جديدة للوزارتين في إطار البروتوكولات الموقعة.