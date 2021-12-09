حجز مسؤولة بالصحة وسائق في القليوبية بسبب التعدي على المراقب المالي

أمرت النيابة العامة بقسم ثان بنها، اليوم، بإشراف المحامي العام لنيابات شمال بنها بحجز مسؤولة بمديرية الصحة بالقليوبية «مديرة وحدة النفايات» وسائق لحين ورود التحريات في واقعة تعدى بعض العاملين بوحدة النفايات الطبية بمديرية الصحة بديوان المديرية في مدينة بنها، على «رضا قرطام» المراقب المالي - مندوب المديرية المالية بمديرية الصحة - بسبب خلافات على صرف مكافأت وحوافز مالية.

الاستعلام عن حالة مراقب المالية المصاب

وأمرت النيابة بتكليف أجهزة الأمن بإعداد التحريات اللازمة في الواقعة وبيان ملابساتها والاستعلام عن حالة المراقب المالي لمديرية الصحة بالقليوبية المصاب في واقعة التعدي لسؤاله بعد نقله لمستشفى بنها التعليمي لتلقي العلاج.

وقف مديرة وحدة النفايات 3 أشهر

في سياق متصل، حرر الدكتور خالد عبد الغنى، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، مذكرة للعرض على اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيث قرر المحافظ تكليف مدير الشؤون القانونية بالمحافظة بإصدار قرارا بإيقاف مديرة وحدة النفايات بالمديرية والمحجوزة على ذمة التحقيقات عن العمل لمدة ثلاث أشهر، أو لحين استكمال التحقيقات أيهما أقرب.

التفاصيل الكاملة للتعدى على المراقب المالي بصحة القليوبية

وتلقت أجهزة أمن القليوبية أمس، إخطارا، من وكيل وزارة الصحة بالمحافظة وبلاغا من الأمن الإداري بديوان عام مديرية الصحة ببنها، يفيد قيام عدد من العاملين والسائقين في وحدة النفايات بالمديرية بالتعدي بالضرب وإصابة المراقب المالي للمديرية المكلف من المديرية المالية من بسبب المطالبة بمستحقات مالية متأخرة، وعلى الفور تمت السيطرة على الموقف ونقل المصاب للمستشفى واصطحاب «غادة م. ز.» مديرة وحدة النفايات إلى القسم لإجراء التحقيقات اللازمة ونقل المراقب المالي بالإسعاف إلى مستشفى بنها التعليمي لإجراء الإسعافات له وعمل الفحوصات الطبية اللازمة، وتحرير تقرير طبي بالإصابات ثم توجه إلى قسم ثاني بنها، لاستكمال إجراءات التحقيق وتولت النيابة التحقيق وأمرت بقرارها المشار إليه للعرض وتكليف المباحث باستكمال التحريات.