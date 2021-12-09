ضبط شخصين بالدقهلية لاتجارهم في العملة بتعاملات 7 ملايين جنيه

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، شخص من مركز شرطة دكرنس بمحافظة الدقهلية، لاتجاره في الاتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة برفقه شقيقة الذي يعمل بأحد الدول، ووصلت حجم تعاملاتهم 5 مليون و300 ألف جنيه مصري، كما ضبط شخص أخر مقيم بالدقهلية «له معلومات جنائية»، بالاتجار بالنقد الأجنبي ووصل حجم تعاملاته مليون و970 ألف جنيه مصري، ويأتي ذلك إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

5 مليون و300 ألف جنيه مصري

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص يعمل بإحدى الدول وشقيقه، مقيمان بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في الإتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.

وكشف التحريات، أن المتهم لأول يجمع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية، وقيامه بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفعه قيمة البضائع التي يقومون بشرائها من بعض الدول بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع في حساب الثاني بالعملة المصرية بالبريد «وهو ما يعرف بنظام المقاصة».

وأكدت التحريات قيام المتهم الثاني عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات ضبط المتهم الثاني وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندي 5 مليون و300 ألف جنيه مصري.

مليون و790 ألف جنيه مصري

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص مقيم بالدقهلية «له معلومات جنائية» بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في مجال التحويلات المالية غير المشروعة بالعملة الأجنبية من خلال تلقيه تحويلات مالية من أشخاص مقيمين بإحدى الدول نظير قيامه بتأجير الشقق السكنية لبعض الطلبة من ذات الدولة المقيمين بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية للدراسة.

ويقوم باستلامها واستبدالها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء مستفيداً من فارق سعر العملة والذي يعد عملاً من أعمال البنوك والتعامل في النقد الأجنبي بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم، وضبط وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندي ما يعادل مليون و 970 ألف جنيه مصري.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.