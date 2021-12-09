ضبط 6 متهمين بمحافظتين لاتجارهم في المخدرات بقيمة 4 ملايين جنيه

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بنطاق محافظة الإسكندرية.

5 متهمين و4 ملايين جنيه قيمة المخدرات

ضبط عاطل «له معلومات جنائية» حال استقلاله سيارة بالقرب من مسكنه بدائرة قسم شرطة برج العرب، وبحوزته 40 أسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 10 كيلو جرام، ومبلغ ماليـ وهاتف محمول.

ضبط عاطليّن «لأحدهما معلومات جنائية» حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزتهما 110 طربة لمخدر الحشيش وزنت 11 كيلو جرام، و70 لفافة من مخدر الهيدرو وزنت 25 كيلو جرام، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبحوزته 75 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7.5 كيلو جرام، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

ضبط عاطل «له معلومات جنائية» حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 4 مليون جنيه تقريباً، وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

استهداف تاجر مخدرات في محافظة القليوبية

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية قيام أحد الأشخاص «له معلومات جنائية» ومقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، بالإتجار في المواد المخدرة متخذاً من دائرة مركز القناطر الخيرية بالقليوبية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف وضبط المتهم، وبحوزته «كمية من مخدر الاستروكس، وكمية من مخدر البودر، وكمية من مخدر الحشيش، وعدد من الأقراص المخدرة، ومبلغ مالي، وهاتف محمول».

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتف للاتصال بعملائه.

وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.